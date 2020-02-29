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3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
因應新冠肺炎疫情，衛生福利部基隆醫院今天公告，自3月2日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。圖／報系資料照
因應新冠肺炎疫情，衛生福利部基隆醫院今天公告，自3月2日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。圖／報系資料照

因應新冠肺炎疫情，衛生福利部基隆醫院今天公告，自3月2日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，所有民眾進入醫院前，必須在醫院大門口配合規定刷健保卡並填寫新冠肺炎風險評估表，非急診的病人一律改行政大樓進出。

部立基隆醫院指出，依據衛福部2月26日會議決議，衛生福利部基隆醫院自3月2日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。

一般病房每日僅開放3次探視病人，為上午10時30分至11時30分、下午2時30分至3時30分、晚上7時30分至8時30分，每位住院病人每次限制2人探視、1人陪病，需持探/陪病證進入院區。

加護病房僅開放3次探視時間，為上午10時30分至11時、下午2時30分至3時、晚上7時30分至8時，每次限制2人探視，需持探病證進入院區。

所有民眾進入醫院前，必須在醫院大門口配合規定刷健保卡並填寫「COVID-19風險評估表」實名登錄個人姓名、電話等相關聯絡資料，並主動告知TOCC(相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)；為節省時間，民眾到院前可先於醫院官網（www.kln.mohw.gov.tw）下載填妥表單，以減少等候。

醫院並指出，不是急診的病人一律由行政大樓大門口進出。急診大樓住院及洗腎病人請在2樓轉乘，走行政大樓的樓梯或搭乘精神大樓電梯，從行政大樓門口進出。 行政大樓開放時間：周一至周六及國定假日7時至21時，周日9時至21時，鼓勵民眾利用電話及視訊探病。

政大 健保卡 新冠肺炎

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