228連假墾丁活了起來 業者感動到想哭

228連假又逢南台灣好天氣，屏東墾丁今天再度湧入出外透透氣的遊客，墾丁地區飯店住房率約八成，民宿約六成，估計湧入3萬遊客；縣府交通旅遊處長黃國維說，疫情持續發燒，國人多取消出國計畫，屏東目前零確診，加上屏南地形空曠，成了國旅首選地；但離島小琉球人潮不如預期，民宿住房普遍不到五成，業者認為因往返要搭交通船，鑽石公主號郵輪爆發群眾感染，讓人有顧忌。

228連假次日，往台東和屏東墾丁的台1線枋寮水底寮南下路段，昨天統計高達3萬輛車次通過，今天估計也有2萬多輛，警方連續兩天實施調撥車道因應；往屏東墾丁的台26線南下路段，昨天爆出上萬車流的超大量，今天稍有緩和，還是一路走走停停；警方估計今天湧入3萬遊客，提醒明天是連假最後一天，加上台9線匯入台1線的龐大車流，將換成北上車道擁塞。

墾丁地區包括凱撒、夏都和福華的五星飯店今天住房率八至九成，墾丁核心地區的民宿約七成，區外約在五成，但明天多到掉到五成以下；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，在疫情籠罩下，恆春半島氣候適宜，加上受落山風吹拂，是全台有名的「空品淨區」，活動地又是在空矌戶外和海邊，且國外旅遊不安全，在家悶壞的都市民眾都想走向戶外，趁著連假到墾丁安心玩，臨時訂房的好多。

228連假，屏東墾丁旅宿住房開出連2天的紅盤，各遊憩沙灘、景點和入夜後的墾丁大街，重現昔日的人潮盛況，業者開心直呼「墾丁活起來了！」；鄭姓民宿業者說，陸客斷炊加上疫情延燒，大家最近都勒緊腰帶苦撐，這兩天看到久違的人潮，感動到想哭，但接下來的慘況，已經不敢想了。