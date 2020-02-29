幼稚園老師噴次氯酸水消毒 她怨：女兒手都出現傷口

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全台各校園都開始展開防疫措施，除了進入校園需量體溫外，也隨時備足酒精提供給學生消毒，不過民眾也不能太過依賴酒精，更不要使用非人體使用之環境清潔用品，以免對人體產生傷害。一位媽媽上網抱怨，表示女兒去幼稚園上課後手變得越來越紅，一問才發現學校老師用次氯酸水噴手消毒，最後女兒手傷口越發嚴重，只好就醫檢查，發現是接觸性皮膚炎，而最讓原PO氣憤的是跟幼稚園老師反應多次，對方堅持次氯酸水可以使用，令她相當無奈。

原PO昨日（29日）在臉書社團「爆怨公社」發文，她說自從新冠肺炎疫情出現後，幼稚園老師每天都會幫學童噴手消毒，但她卻發現女兒的手一天比一天還紅，問了學校老師後發現學校竟然是用次氯酸水幫女兒消毒，她聽聞後便立刻向老師反應表示次氯酸水可以拿來做環境消毒，卻不適用在皮膚上，對此老師則是強調她們濃度調的很低，加上不是化學用品，只是鹽加水，並不會有太大問題，令原PO很無奈，幾番討論後才協議不要幫女兒噴。

不過事隔幾天後，女兒手上的傷口卻越來越嚴重，連洗澡的時候都會哭著喊痛，就診後發現女兒的手出現接觸性皮膚炎的症狀，原PO說到「去看診時醫生說：最近有很多小朋友的手都是相同症狀來求診，就是接觸性皮膚炎，也就是接觸太多這些消毒液了」，但她也無奈表示多次向老師反應這個產品不適用在皮膚上，對方卻仍稱次氯酸水是鹼性的，可放心使用。

臉書社團「爆怨公社」 " title="原PO女兒手部出現接觸性皮膚炎症狀。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 "> 原PO女兒手部出現接觸性皮膚炎症狀。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」

這令原PO相當氣憤，她說「我真是翻白眼翻到天上去」、「我自己也是醫療人員，也認真去查過資料，不適合就是不適合，到底幼稚園是為什麼一定要用這個噴手上咧」，對此許多網友紛紛回覆，「次氯酸水是環境消毒液，只適合拿來擦拭物品阿」、「在學校還是肥皂洗手最有效唷」、「太誇張了，哪有用次氯酸在消毒手啊」、「噴酒精常接觸手也會，前陣子我的手也變成那樣，小孩子多用香皂洗手就好」、「過度的預防，反而是種變相的傷害」、「次氯酸水濃度隨低，但是噴在手上，手會吸收的，久了還是有問題的」。

事實上，次氯酸屬於環境用藥，雖然具有殺菌效果，但只適用於擦拭物品、地板等使用，皮膚科醫師邱品齊表示若將此類有殺菌效果的物品隨便噴灑在皮膚，恐會造成皮膚炎，長期使用更會破壞皮膚的益菌，因此民眾應避免使用次氯酸水、漂白水、二氧化氯接觸人體，另外也要避免過度使用酒精和乾洗手，以免出現接觸性皮膚炎，平常勤洗手才是最好的方式。