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不畏新冠肺炎 星宇航空修護棚廠動土

攝影中心 / 記者鄭超文/桃園機場即時報導
星宇航空修護棚廠的示意圖。圖／星宇航空提供
星宇航空修護棚廠的示意圖。圖／星宇航空提供

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情在亞洲及其他地區持續升溫，台灣航空業也受到極大的衝擊，桃園機場的客運量更是持續下滑，但是星宇航空不畏疫情逆向操作，上午依照原訂計畫在桃機舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒表示，新冠肺炎對產業影響會比SARS多好幾倍，好險我們目前只有三架飛機，相對其他業者影響最小，興建修護棚廠是長遠計畫，不會因為疫情而推遲，還是照表操課。

動土典禮在桃機的東北角工地舉行，邀請桃園市副市長李憲明、民航局局長林國顯、星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華等出席，嘉賓們一起祈福興建工程順利圓滿。

民航局長兼桃機董事長林國顯致詞時說，維修棚廠是航空公司最重要的庫房，是飛機的家，沒有維修棚廠在機場就不算Homebase，非常高興星宇趕快蓋起來，維修在台灣國內的產業高達600多億，希望星宇除了自己的維修以外，也樂見吸引其他航空業者來維修；在此疫情嚴重之時，非常佩服星宇在這樣的環境下仍然願意投資，上次SARS疫情影響到6、7月，疫情期間，大家要整備好工作，等到疫情結束，可以迎接更好的未來。

張國煒也表示，國人對飛安的意識非常高，大家信任我，也是我對飛安抓得非常嚴，剛開始大家質疑星宇沒有修護棚廠，好不容易在今天付諸實行，但是這個棚廠在我心中不是非常大，希望在十年內，配合政府政策，在新的第三跑道規劃中，能爭取一塊更大的維修區，有維修廠飛機就有家，其實很多維修工作是在外面做，不一定都要進到棚廠內做，目前星宇都是新飛機，暫時用不到棚廠維修，感謝各方面的幫忙，天時地利人和，能有目前這一塊土地。

星宇航空的第一座飛機修護棚廠的外觀延續星宇建築美學，採簡約俐落風格，搭配星宇LOGO氣勢恢宏。棚廠佔地約20,000平方公尺，總地板面積約25,000平方公尺，包含地下一層，地上四層，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件、結構零組件及複合材料等相關維修區。棚廠空間可同時容納1架A350及2架A321neo客機維修作業，棚廠外規劃可停放1架A350客機與1架A321neo或3架A321neo。

星宇航空表示：飛機修護棚廠預計2021年底完工，配合未來機隊逐漸到位，將可執行星宇機隊維修需求。從運籌中心、保稅大樓到飛機修護棚廠的開工動土，未來將執行最嚴謹及高效率地客機維修作業，體現星宇對於飛安的極致苛求，星宇航空已做好各項準備，將以最高規格打造全方位服務，展現為旅客提供最佳飛航安全的決心。

星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒（右起）及桃園市副市長李憲等進行動土儀式。記者鄭超文／攝影
星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒（右起）及桃園市副市長李憲等進行動土儀式。記者鄭超文／攝影
星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，邀請建築師陳信樟（左起）、麗明營造董事長吳春山、台北關關務長陳依財、桃園市副市長李憲明、星宇航空董事長張國煒、民航局長林國顯、星宇航空執行長翟健華、航警局長黃嘉祿及星宇航空董事長特別助理周寶裕一起合影。記者鄭超文／攝影
星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，邀請建築師陳信樟（左起）、麗明營造董事長吳春山、台北關關務長陳依財、桃園市副市長李憲明、星宇航空董事長張國煒、民航局長林國顯、星宇航空執行長翟健華、航警局長黃嘉祿及星宇航空董事長特別助理周寶裕一起合影。記者鄭超文／攝影
星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒（右起）及桃園市副市長李憲等動土挖下第一鏟。記者鄭超文／攝影
星宇航空上午舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇航空董事長張國煒（右起）及桃園市副市長李憲等動土挖下第一鏟。記者鄭超文／攝影

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