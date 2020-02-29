南下已湧現車潮！下午換北上塞 建議明北返一早上路

根據即時路況顯示，上午9時30分後南下車潮逐漸湧現，國3鶯歌到鶯歌系統、霧峰到霧峰系統、鶯歌系統到大溪皆出現壅塞，時速僅30多公里，其餘路段則算順暢。

至於北上，高公局說，國5預計上午11時湧現車潮，加上下午2時到9時實施高乘載管制的緣故，恐塞到晚間10時到11時。西半部來看，中部以南北上車潮預計下午2到3時湧現，北部北上車潮則是下午4時左右，預計要到晚上8到9時以後車潮才會比較紓解。

今天國道將有14處瓶頸地雷路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，國3三鶯-關西、烏日-霧峰，國3南港系統到坪林；中午過後則會出現北上車潮，包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰，以及國5頭城到坪林、國6舊正到霧峰系統。

明天高公局預判有九大地雷路段，包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5頭城（台9礁溪轉運站）-坪林、國6舊正-霧峰系統。

高公局預估明天南下車潮不會像前兩天多，主要以北返車潮為主，國5北上上午9時到10時開始湧現車潮，預計塞到晚上10時，西半部北上車潮則是下午3時出現，預計晚上6時車流會紓解。建議北上民眾可於上午7時出發，避開車潮。

至於交通疏導措施，今天上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇系統及坪林交流道之南向路口，實施高乘載管制，下午2時至晚間9時，國5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向路口亦實施高乘載管制。並全天封閉國1埔鹽系統南向入口、埔鹽系統、虎尾北向入口，及國3西濱北向入口匝道。

高公局說，明天下午2時到晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交通道北向入口將實施高乘載管制；全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口匝道封閉。

收費措施方面，今明兩天單一費率，即打七五折，無每日20公里優惠里程；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費；另每天0至5時國道全線暫停收費。