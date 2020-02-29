連假次日避14地雷路段 高公局估國5今塞到晚上11時

今天是228連假第二天，交通部高公局說目前車況順暢，預計上午10時，南下可能出現車潮。北上車潮部分，國5北上頭城到坪林預估上午11時湧現，西半部北上車潮則是下午2時陸續出現，恐塞到晚間10時才會紓解。

高公局說，原預計上午9時以前就會有南下車潮，不過可能因為昨天已有不少人南下，所以預期南下車流增加會在上午9時30分甚至10時以後。

至於北上部分，高公局說，國5預計上午11時湧現車潮，加上下午2時到9時實施高乘載管制的緣故，恐塞到晚間10時到11時。西半部來看，中部以南北上車潮預計下午2到3時湧現，北部北上車潮則是下午4時左右，預計要到晚上8到9時以後車潮才會比較紓解。

高公局預測，今天國道將有14處瓶頸地雷路段，包含國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，國3三鶯-關西、烏日-霧峰，國3南港系統到坪林；中午過後則會出現北上車潮，包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰，以及國5頭城到坪林、國6舊正到霧峰系統。

高公局說，今天國道交通量預估為108百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

另外，今天上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇系統及坪林交流道之南向路口，實施高乘載管制，下午2時至晚間9時，國5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向路口亦實施高乘載管制。並全天封閉國1埔鹽系統南向入口、埔鹽系統、虎尾北向入口，及國3西濱北向入口匝道，用路人務必注意。