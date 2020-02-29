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明起變天！兩波鋒面接力襲 北、東部雨一直下
把握今天最後一天好天氣。中央氣象局說，明天是228連假收假日，也是變天的時候，將有兩波東北季風接力增強，為北部和東半部帶來雨勢。而下周四入夜到下周五清晨是最冷的時間，北部低溫下探14度。
氣象預報員李孟軒說，今天各地天氣還算穩定，但因為吹東風，北部跟東半部有局部短暫雨。氣溫方面，北部18到30度，中部17到30度，南部19到31度，東部20到27度，感受比較較熱，不過要注意日夜溫差大問題。
李孟軒說，明天開始變天，第一波鋒面預計下午通過，東北季風開始增強。這波雨區比較廣，中部以北都要留意局部短暫雨，東半部跟南部山區則是陣雨。預計影響到下周一，下周二北部和東半部轉為局部短暫雨，南部山區則是零星降雨。
鋒面報到後，主要影響中部以北和東半部，低溫降幅約2度；北部高溫降幅最明顯，會降5度左右。預估北部氣溫17到25度，中部19到29度，南部20到30度，東部20到26度。待鋒面通過後，下周二北部和東半部高溫有望回升3到4度，低溫差不多。
李孟軒說，下周三又有另一波鋒面通過，東北季風開始增強，預計影響到下周五。降雨以迎風面北部和東半部為主，西半部也有可能有局部短暫雨，這波冷空氣對溫度的影響會較上一波劇烈。
受東北季風影響，李孟軒說，下周四北部一整天偏涼，高溫剩18到20度，東部也只有20度，中南部則受影響較少，26到27度。周四入夜到下周五清晨最涼，北部低溫下探14到15度。
另外，李孟軒提醒，今明兩天西半部跟金馬要留意局部霧，下周一到下周二範圍略減，中南部和金馬仍會有局部霧影響能見度。
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