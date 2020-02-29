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不悶了！宜花東、墾丁湧客潮

聯合報 / 記者王燕華羅建旺羅紹平潘欣中／連線報導
屏東墾丁湧入約三萬遊客，悶了好久的業者直說好感動。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁湧入約三萬遊客，悶了好久的業者直說好感動。記者潘欣中／攝影

新冠肺炎疫情籠罩，不過二二八連假加上好天氣，宜蘭、花蓮、台東住宿率都上看八、九成，一掃觀光低迷，業者笑說「是疫情以來最好的一次」。屏東墾丁也「活起來」，飯店連假首日多滿房，民宿住房超過五成，但飯店主管透露，房價折扣早殺到見骨，雖接近滿房，仍「笑中藏著淚」。

花蓮旅館、觀光旅館等協會統計，二二八連假住房率超過八成，民宿六成以上。民宿協會理事長陳秉忠觀察，此次連假住房率與往年差不多，但以往市區住房率較高，這次轉移到郊區民宿，研判是疫情影響，民眾偏好獨立、空曠環境，且蘇花改通車，民眾自駕到花蓮比率高。

花蓮台開新天堂樂園、台開心農場、Rock Park昨逾萬人入園，馬車搭乘活動大人小孩爭相體驗；遠雄海洋公園也湧入三千五百人次。宜蘭縣冠翔四季溫泉會館總經理方翠華表示，住房至少五成，親子遊居多，是疫情以來最好的一次。

花蓮縣縣府觀光處副處長張志翔說，疫情當頭，不少國人取消出國計畫，花東目前零確診，成國旅「避風港」。不過花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，二月只有廿八、廿九日住房率達八、九成，不少是原訂春節入住，因疫情順延出遊，三月起住房跌回五、六成，仍希望中央盡快提供紓困措施。

台東縣不少飯店昨、今住房率都八、九成，民宿也在五成以上，綠島也湧入逾兩千遊客，昨上午台東富岡漁港客輪碼頭擠滿準備前往蘭嶼、綠島度假的人群。

連假首日墾丁旅宿也開出讓業者感動的紅盤，飯店首日多滿房，今有八成，民宿前兩日住房率超過五成，業者形容墾丁「活起來了」。警方估計有三萬遊客湧入墾丁。墾丁昨豔陽高照，氣溫最高廿八度，沙灘重現傘海盛況，遊客直言，最近因為疫情「悶壞了」，趁連假到墾丁透口氣。

疫情 連假 墾丁

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