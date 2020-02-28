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國五「紫爆」龜速10公里 明有14地雷路段

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
下午3時許國五仍塞爆。圖／取自1968
下午3時許國五仍塞爆。圖／取自1968

今天開始228三天連假首日，也是連假期間國道南下最塞的一天，國道從早開始塞，午後國五從南港塞到頭城，整天時速幾乎不超過40公里，車輛走走停停，石碇到坪林系統目前「紫爆」時速不到20公里，成為大型停車場。

國一南向中壢到楊梅下午3時也在20公里以下，湖口到新竹時速只有30到40公里，過了新竹才恢復時速70左右，預估要到下午4時後才能紓解。北向汐止到汐止區系35公里；國三方面，南下路段關西服務區到關西時速25、和美到彰化系統時速38、北向路段南深路到木柵32公里。

明天周六也是連假第二天，高公局預估，全台將有14個「地雷路段」。國1方面，楊梅—新竹從上午8時塞到下午1時、彰化系統—埔鹽從上午9時塞到下午1時。下午換北上塞，下午2時西螺到埔鹽，將塞到晚間10時，南屯到后里從3時塞到8時，新竹系統到竹北從4時塞到9時。

國到三號上午南向三鶯—關西、烏日—霧峰，從上午8、9時塞到中午12時；下午4時開始換北上塞，四大地雷路段包括關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰，預計會塞到晚間8時。

不過仍以國五最塞，上午7時至下午3時南港系統到坪林路段，行車時間是平常5倍；11時到晚間10時，頭城到坪林路段將狂塞11小時，行車時間是平常7倍。

高公局也提醒，明天國五有高乘載管制，7至12時國道5號南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口、下午2時至9時，國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口，載滿三人才能上路。凌晨0至5時全國道暫停收費。

國道 高乘載管制 連假

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