新竹馬偕醫院啟動「疫病門診」 就醫分流減少傳播風險

為了降低新冠肺炎院內感染風險，在防疫戰中保護醫護人員與民眾安全，新竹市馬偕醫院在竹市衛生局協助下啟動獨立「疫病門診」，針對就醫者進行分流，只要符合發燒或呼吸道症狀者、14天內有國外旅遊史、接觸的親人朋友有發燒或呼吸道症狀者，可在馬偕官網預約掛號或現場掛號疫病門診，民眾不用進醫院就可掛號、看診、批價、領藥，減少疫情院內傳播風險。

新竹市長林智堅表示，現行新冠肺炎疫情升溫，不少民眾擔心前往醫院受感染，因而捨棄就醫引發疾病加重，感謝馬偕醫院與衛生局努力設立「疫病門診」，先針對就診者進行分流，因應各類型患者就醫需求。他強調，疫病門診整合內科、兒科、家庭醫學科、急診醫學科醫師共同投入，並結合護理師、藥師、行政人員，組成完整醫療團隊，就診者不需進入醫院仍可使用完整醫療服務。

衛生局長王宗曦表示，馬偕醫院疫病門診先將就診者依照成人或兒童進行分流，若成人自身及其接觸親友有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水任一症狀，或自身14天內有出國旅遊史，即掛號疫病門診；兒童若自身及其家人14天內有出國史，即掛疫病門診，並針對前往國家或家中有無人發燒，決定先送往戶外篩檢區或疫病門診。

王宗曦強調，透過疫病門診可快速篩檢處理，發現疑似病例，必要時將其直送隔離病房，降低疫情擴散的機會。

衛生局表示，新竹馬偕醫院疫病門診目前開設內科及兒科兩個科別，於星期一至星期五上午9至12點、下午2至5點及星期六上午9至12點，均設有門診為特定對象服務，昨天就已啟動獨立疫病門診，看診醫師與護理人員皆配佩戴手套、口罩、穿著隔離衣，掛號方式可採現場或上馬偕官網網路掛號。

衛生局提醒，民眾若有國外旅遊史，返台14天內請配合自主健康管理，如出現發燒或呼吸道症狀，請佩戴口罩就醫，且加強洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人良好衛生習慣，若有特殊原因必須進入醫療院所，請勤洗手，保障自己健康。