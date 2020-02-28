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陸孕婦付不出葉克膜治療費喪命 醫師嘆：在台灣看病很幸福

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為葉克膜示意圖。圖擷自<a href=來講兒科急診的543-吳昌騰醫師" title="圖為葉克膜示意圖。圖擷自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師">
圖為葉克膜示意圖。圖擷自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

台灣健保享譽全球，看醫生接受治療的費用也遠低於世上許多國家。兒科醫師吳昌騰就在臉書上分享真實案例，在新冠肺炎蔓延的時期，武漢大學中南醫院一位孕婦因負擔不了葉克膜治療費，眼見病情好轉卻只能放棄，孕婦最終也失去生命，讓醫師直言：「我們生活在台灣，真的很幸福！」

吳昌騰在臉書分享，武漢大學中南醫院之前收治一位感染新冠肺炎的孕婦。由於病情過於嚴重，傳統的治療方法都已無效，因此主治醫師為孕婦裝上葉克膜搶救，接上儀器後，婦人的病情也逐漸好轉。

但孕婦在加護治療一個多星期，治療費用近20萬人民幣（約新台幣86.4萬），而孕婦的先生經濟狀況不是太好，最終仍因為費用問題而放棄治療，孕婦也因此往生。吳昌騰說：「放棄，孕婦死了。他老公哭了，主治醫師也哭了。」更讓人痛心的是，在他們放棄第二天，中國就推出新冠肺炎病人由國家免費治療的政策。

吳昌騰指出，在中國使用葉克膜治療，光開機費就要5、6萬人民幣，整個療程一般要花費10萬人民幣（約新台幣43.2萬）以上，且最終費用仍要看使用天數。若不是這次疫情，葉克膜治療在中國一直都是自費的，讓他直言：「相信大家更能體會到在台灣看病真的很幸福。」

新冠肺炎 葉克膜

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