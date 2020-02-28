繼台北101後 全台SOGO今日起入館民眾需量體溫

配合中央疫情指揮中心升高為一級開設，繼台北101昨日宣布今日起進入購物中心、大樓的民眾，需進行體溫監測後，SOGO也跟進，今日起在全台各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫，體溫測量超過攝氏37.5度者不能進入。

針對百貨提高防疫管理，多數民眾表示支持並指出「量體溫很好，可以讓進去商場的人更安心」、「顧及消費者與員工的安全」、「希望其他百貨也跟進」，但也有人指出「還是不太想被量體溫」、「不喜歡審核入場的感覺」。

台北101全館防疫針對三大重點「換氣、消毒、量體溫」升級管理，除了進入台北101購物中心每位民眾都需通過體溫監測、全場域提高全日換氣外，針對商場環境強化消毒頻率，專人每小時多次消毒擦拭電梯內外部按鈕、馬桶間把手，每兩小時專人消毒擦拭電扶梯扶手、安全門把手等公共空間，每周進行全館全面消毒。