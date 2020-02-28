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繼台北101後 全台SOGO今日起入館民眾需量體溫

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101自2月28日起實施，進入購物中心、大樓的民眾，需進行體溫監測。圖／台北101提供
台北101自2月28日起實施，進入購物中心、大樓的民眾，需進行體溫監測。圖／台北101提供

配合中央疫情指揮中心升高為一級開設，繼台北101昨日宣布今日起進入購物中心、大樓的民眾，需進行體溫監測後，SOGO也跟進，今日起在全台各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫，體溫測量超過攝氏37.5度者不能進入。

針對百貨提高防疫管理，多數民眾表示支持並指出「量體溫很好，可以讓進去商場的人更安心」、「顧及消費者與員工的安全」、「希望其他百貨也跟進」，但也有人指出「還是不太想被量體溫」、「不喜歡審核入場的感覺」。

台北101全館防疫針對三大重點「換氣、消毒、量體溫」升級管理，除了進入台北101購物中心每位民眾都需通過體溫監測、全場域提高全日換氣外，針對商場環境強化消毒頻率，專人每小時多次消毒擦拭電梯內外部按鈕、馬桶間把手，每兩小時專人消毒擦拭電扶梯扶手、安全門把手等公共空間，每周進行全館全面消毒。

SOGO百貨針對公共設施設備如電梯、手扶梯及廁所等每2小時清潔消毒。而服務台、貴賓廳、兒童遊戲區每1小時消毒清潔一次。逢假日人流較多時，增加清潔消毒的頻次。

SOGO全台各店2月28日起，入館民眾需進行體溫測量。圖／SOGO提供
SOGO全台各店2月28日起，入館民眾需進行體溫測量。圖／SOGO提供

台北101 電梯 SOGO

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