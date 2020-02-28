聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼台北101後 全台SOGO今日起入館民眾需量體溫
配合中央疫情指揮中心升高為一級開設，繼台北101昨日宣布今日起進入購物中心、大樓的民眾，需進行體溫監測後，SOGO也跟進，今日起在全台各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫，體溫測量超過攝氏37.5度者不能進入。
針對百貨提高防疫管理，多數民眾表示支持並指出「量體溫很好，可以讓進去商場的人更安心」、「顧及消費者與員工的安全」、「希望其他百貨也跟進」，但也有人指出「還是不太想被量體溫」、「不喜歡審核入場的感覺」。
台北101全館防疫針對三大重點「換氣、消毒、量體溫」升級管理，除了進入台北101購物中心每位民眾都需通過體溫監測、全場域提高全日換氣外，針對商場環境強化消毒頻率，專人每小時多次消毒擦拭電梯內外部按鈕、馬桶間把手，每兩小時專人消毒擦拭電扶梯扶手、安全門把手等公共空間，每周進行全館全面消毒。
SOGO百貨針對公共設施設備如電梯、手扶梯及廁所等每2小時清潔消毒。而服務台、貴賓廳、兒童遊戲區每1小時消毒清潔一次。逢假日人流較多時，增加清潔消毒的頻次。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言