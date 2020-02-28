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護理師租屋簽約前遭拒 醫師怒：無知和人性比病毒更可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
因新冠肺炎的肆虐，讓許多醫護人員受到歧視等不公平對待。 圖／ingimage
因新冠肺炎的肆虐，讓許多醫護人員受到歧視等不公平對待。 圖／ingimage

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，醫護人員通常都站在最前線來守護國人的健康，雖然獲得大多數人的尊敬，卻也難免會遭受到不公平的對待。繼之前有護理師自爆因為職業關係被房東趕走之外，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書上也透露，聽到有護理師在簽約之前被房東通知不租了，理由也是因為她的工作，讓陳志金痛批人性比病毒還可怕。

陳志金在自己的臉書《 Icu醫生陳志金 》表示聽到一名護理師想要租房子，但付了訂金準備簽約之際，臨時收到房東的訊息說「不租了」，而拒租的原因竟然是因為她的職業。他說房東表示因為家人知道護理師的職業和工作場所後，認為現在新冠肺炎疫情相當混亂，護理師的工作讓人很擔心，因此才拒絕出租。

聽到這個故事後，陳志金不滿的說「過了17年了！SARS時期，對醫療人員的種種『歧視』，現在竟然再現！」陳志金向這名房東喊話說無論是SARS或是現在的新冠肺炎，絕大部分都是病人傳染給醫療人員，倘若醫療人員不幸感染，他們也比一般人更懂得如何隔離自己，保護他人。他還說假如因為害怕而不敢租給醫護人員，那乾脆都不要出租，「因為你租給一位染病『而不自知』、『也不懂得保護他人』的機會，應該會比較高」。

陳志金還狠酸地說「雖然你和你的家人很殘忍的說出這些話，但是，如果萬一很不幸的，你或你的家人得了武漢肺炎，被送到醫院，請你們放心，這位護理師或是她的同行，都一定會好好的照顧你們的，絕對不會有醫療人員歧視、排擠你們的」。

陳志金難過地說不知道隨著疫情升溫，還會有多少醫療人員和他們的家人受到這種對待，當醫護人員被禁止出國，一堆民眾拍手叫好，但當他們冒著生命危險照顧病人時，卻又被民眾視為理所當然，陳志金感嘆的說「無知和人性，比病毒更可怕」。

文章一出引來網友一面倒地撻伐這名房東，「房東生病就不要找醫生看診」、「一個房子可以讓人住到變得這麼蠢，護理師有福報才能沒租到」、「人比較可怕」、「我是護理師，我驕傲」、「我們前輩子殺人放火，這輩子倒楣投胎到臺灣當醫護」、「他們才是最安全的，因為他們懂得保護自己」。

還有身為醫護人員的網友也留言分享自己的辛酸，「我在門診都還是會遇到嫌棄我們髒的病人，我真的不知道為什麼要為這種人犧牲」、「同事還回憶17年前婆婆還請她回娘家住，怕把病菌帶回家傳染給婆家的人」、「SARS時就是這樣歧視醫護沒錯！平時我就會說，特別是這次開學前，再三叮嚀我家小孩，千萬不要跟別人說你媽媽是做什麼的」、「我學姊還被補習班禁止進去接小孩，只能在外面等，因為她在醫院上班」。

新冠肺炎 COVID-19 護理師

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