再減香 艋舺龍山寺3月13日起停止供香

台北市萬華區香客鼎盛的艋舺龍山寺，繼2017年觀音爐減為1炷香，昨再貼出公告，宣告將自3月13日起停止供應香客免費香枝，遊客入寺參拜也將不得自行攜帶香枝。繼台北行天宮後，北市又一大型廟宇停止信徒燒香。

龍山寺昨傍晚在廟門入口處貼出公告，「為秉持觀世音菩薩慈悲大愛護佑眾生之精神，祈願每一位香客來寺參拜皆能心神安定，身體健康，本寺自三月十三日（農曆二月十二日）起停止供香，請勿自行攜帶香枝，不便之處，尚祈諒察！龍山寺謹啟」。

艋舺龍山寺副董事長黃書瑋受訪表示，考量過年信眾人潮聚集，怕手上拿香容易觸碰到別人衣服或皮膚，因此今年除夕至初三廟方已停止供香4天，事後評估效果不錯，對減少PM2.5也有所幫助，昨董事會會議決議，自3月13日起停止供應民眾免費香枝，也禁遊客點香燭。

黃書瑋表示，貼出停香公告後，就收到信眾來信大稱讚，認為可帶動減少燒香。「香枝的問題一直很困擾」，他表示，目前觀察，10位信眾裡已有6人不持香，龍山寺近年也從21炷香陸續減到1炷香，相信可逐步提升信眾對於宗教信仰的正確認知，鼓勵信眾手持1炷香繞1圈後再插香，會減少很多煙。

黃書瑋分享，俗話說「香火鼎盛」，所謂香火不是香枝多，而是人多，一代一代延續下去才叫「香火薪傳」，而非字面上香枝點煙之意，認為信奉宗教信仰，代代流傳，才是真正的香火鼎盛。

龍山寺2017年6月減為觀音爐1炷香，去年5月禁遊客點燭。廟方昨貼出公告，自今年3月13日起不再供香。未來仍會保留觀音爐，廟方仍會每天在觀音爐點香、跑香。