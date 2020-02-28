國1、國3南下都「紫爆」高公局說午後才紓解

南下車潮湧現。今天是228連假第一天，上午10時30分起，國1、國3南下路段接連「紫爆」。交通部高公局說，受到天氣放晴影響，民眾今天比較晚出門，目前車流量開始變多，預計中午後車況會逐漸紓解，想要南下的民眾可以下午再出發。

高公局說目前國1、國3局部路段壅塞，目前國1南下楊梅到新竹，國3中和到龍潭車多，桃園、新竹路段，中和到鶯歌南下車潮也陸續湧現，國5南下坪林到頭城、石碇到坪林行車速度亦放慢，建議南下民眾利用下午出發，較能避開塞車。

北上部分，高公局說目前內湖東湖路段車速較為緩慢。另外，針對國1北上圓山到汐止車多，高公局坦言這個狀況比較特殊，因為屬都會區路段塞車，會再進一步分析，看是不是有發生行車事故，同時也呼籲附近民眾不要再上國道，改道行駛走地方道路。