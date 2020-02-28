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降血脂藥「脂必妥」 食藥署宣布回收400萬顆

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
脂必妥膜衣錠2毫克宣布含有不純物，全面回收46批號。圖／擷取自食藥署藥品許可證系統
脂必妥膜衣錠2毫克宣布含有不純物，全面回收46批號。圖／擷取自食藥署藥品許可證系統

新冠肺炎席捲全球，原料藥大國中國，疫情嚴峻，連帶影響部分藥品原料藥的供應，連帶影響多款藥品，用藥緊繃之際，高血脂用藥「脂必妥膜衣錠2毫克」，因含有不純物RRT（為水解副產物）超過0.5的標準，宣布回收46批，約400萬顆，衛福部食藥署要求3月19日前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品是藥廠主動通報，藥廠檢驗脂必妥放置24個月後的狀態，發現放置24個月後的脂必妥，其水解副產物RRT超過規定的0.5標準。雖然不會過度影響藥效，但產品仍有疑慮，因此全面回收。

洪國登表示，由於產品早就販售出去，因此回收的產量恐怕會低於400萬顆，呼籲正在使用脂必妥的患者，千萬不要任意停藥，若是對用藥有任何疑慮者，應盡速回診與醫師討論處方其他適當藥品。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，最常見的降血脂藥物為冠脂妥、立普妥，兩款藥物達到一定劑量時，降血脂效果可達到50％，而脂必妥達使用到最高劑量時，降血脂效果約為40％，不過，脂必妥有個好處，相較於其他兩款常見的降血脂藥物，影響血糖指數較小，臨床上有不少醫師愛用脂必妥，因此使用量不低。

洪惠風表示，與脂必妥有相同成分的藥品，相當多，因此不必擔心脂必妥大規模回收後，患者會無藥可用。

・脂必妥膜衣錠2毫克回收46批號

83A01T、83A02T、83A03T、83A04T、83A23T、83A24T、83B45T、83A46T、83A47T、83A48T、83A49T、85A01T、85A02T、85A03T、85A04T、85A05T、85A06T、86A05T、86A06T、86A07T、86A08T、86A09T、86A10T、86A39T、86A40T、86A41T、86A42T、86A43T、86A44T、87A36T、87A37T、87A38T、87A39T、87A40T、8ZA32T、8ZA33T、8ZA34T、91A33T、93B64T、93A65T、94A54T、94A55T、94A56T、95A32T、95A33T、96A39T。

醫師 食藥署

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