連假前兩天熱飆30度 收假日變天、將有兩波鋒面接力襲

兩天好天氣後又要變天。中央氣象局說228連假第一天到第二天各地天氣穩定，大台北跟中南部有機會到30度。不過收假日（3月1日）開始變天，會有兩波鋒面接力報到，為北部、東半部甚至中南部山區帶來局部短暫雨。

氣象預報員陳伊秀說，今明兩天偏南風，各地天氣較熱，高溫都可以來到25度，其中大台北跟中南部可到28到30度。明天更熱，各地27到28度，中南部30到31度，南部甚至可以到達32度。各地入夜後的低溫則落在17到18度。

陳伊秀說，收假日會有第一波鋒面通過，東北季風增強，中部以北和東半部雲量增多，會有間歇性的局部短暫雨。雨勢從中午開始，晚上最明顯，連南部山區也會有降雨，屬移動性鋒面，「一個地區下完會到另一個地區」，預計影響到下周一。屆時因為吹東北風，下周一和二北部和東半部仍會有零星降雨，中南部則是多雲到晴為主。

陳伊秀說，下周二東北風稍稍減弱，到了下周三又有新一道鋒面報到，預計影響到下周四。不過這波降雨沒有前一波廣，以迎風面北部和東半部為主，宜留意局部短暫雨，主要影響是溫度的變化。

陳伊秀說，受到鋒面影響，下周溫度上的感受沒有到那麼熱，第二波鋒面報到後溫度降幅會更為明顯。

陳伊秀說第一波東北季風增強後，北部高溫約下降4度，來到26度左右，低溫則和今明兩天差不多，對南部地區影響也不大，高溫仍可維持在30度。不過到了第二波，北部和東北部低溫下探14到15度。高溫方面，北部到下周四剩20到24度，東半部高溫也掉到21到24度。