憂心疫情改去超市買菜…產量多、消費少菜價跌如溜滑梯

天氣忽冷忽熱，季節轉換，本周菜價跌跌不休。根據台北農產運銷公司統計，從本周一（23日）到周四（27日），蔬菜每公斤平均批發價從27.3元，跌至20.96，跌幅達23.3%。

今日蔬菜價格略微回升，每公斤平均批發價22.2元。北農表示，菜量太大，消費力低是菜價大跌主因，下周大專院校將全部開學，消費量會增加，預期菜價將逐漸趨於平穩。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量1520公噸，每公斤平均批發價22.2元，品質最好的高麗菜每公斤平均批發價（上價）15元、大白菜13元、小白菜13元、菠菜16元、A菜11元、地瓜葉29元；葉菜類除地瓜葉以外，每公斤平均批發價都在10元左右，下價更只有5元；這一周來，葉菜類的價格如溜滑梯式跌跌不休，零售市場葉菜類三把50元、一把20元很普遍。

北農總經理翁震炘分析，現在是冬季菜與夏季菜交替的時節，小白菜、青江菜、A菜實在太多，加上本周天氣一下子飆到30度高溫，葉菜長的速度太快，但消費量是固定的，因此蔬菜量多價跌。

他表示，受新冠肺炎的影響，蔬菜消費模式也變得兩極化。過去消費者到傳統市場買菜多，到超市買菜少；現在消費者比較不去傳統市場，轉向去超市買，北農供應連鎖超市菜得營業部，忙到找不到工人來包菜。而批發市場主要是供應各傳統市場承銷人大宗採購，現在承銷人少了，菜沒辦法銷出去，所以價格跌。

翁震炘表示，年後原本消費力就比較低，菜價也比較低，本周、下周陸續開學，較有可能會回到正常面。接下來三月份，是冬夏季蔬菜季節交替的時節，空心菜、地瓜葉、青江菜、瓜果類會變多，但茼蒿、菠菜會逐漸變少。北農這幾天請承銷人下鄉分流，請農民拍賣蔬果要分散產地，不要都到台北來，今日葉菜類就比較少一點，因此價格略回穩。