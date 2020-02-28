228連假首日蘇花改一早就塞 七瓶頸路段要有心裡準備

今天是228連假首日，將是南下最塞的一天，台9線蘇花改路段南下車潮從清晨5點陸續湧現，蘇澳地區開始塞車。交通部公路總局提醒，今天上午是蘇花改南下花蓮的尖峰時段，北上往蘇澳則是收假日下午到晚間最塞，沿線瓶頸路段共七處，用路人務必注意。

公路總局說，沿線瓶頸路段包含國5到蘇澳市區路段、東澳路段、南澳市區路段、和平路段、中仁隧道北口、仁水隧道南口及崇德北上路段，為避免道路壅塞，已於各新舊路段銜接路口設置導引牌面及大型看板，並預先規畫疏運措施，包含行車動線分流、號誌時制管控及調整、沿線顯示即時路況訊息等。另也鼓勵多搭乘新開闢3條往返南港-花蓮及板橋-花蓮的直達路線，往返台北及花蓮舒適又便捷。

台9線南迴公路，公總則預估連假期間往台東尖峰為今明兩天，往屏東尖峰為明後兩天，沿線瓶頸路段包含金崙路段、南迴改（安朔~草埔）路段及雙流路段等共三處，將於各瓶頸路段透過導引牌面及CMS訊息發布方式供用路人遵循。

公總說，台9線南迴改（安朔~草埔）路段目前禁行大貨車及機慢車，行駛草埔隧道時也請保持行車安全距離；另草埔隧道往屏東方向出口因緊鄰號誌路口，速限由60公里下降至40公里，請民眾注意，以免超速。

台61線西濱快速公路部分，公總預估預期今天是南下尖峰，後天收假日則為北上尖峰，沿線瓶頸路段部分，如新竹市區南寮路段、苗栗竹南到新竹香山路段，將啟動相關路口管制措施，台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道於昨天晚間9時至後天收假日晚間9時封閉，欲經由本路段南下之民眾可繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路接台15線南下。

針對竹南到香山北上路段，高公局已規畫明後兩天全日封閉西濱交流道北上匝道，屆時公總將透過CMS導引用路人續駛台61線北上轉香山聯絡道銜接國道3號，並發布北上方向國道3號及台61線旅行時間，供用路人選擇行駛路線參考。

公總說，竹南路段於明後兩天下午1時至隔天凌晨1時將封閉冷水坑及垃圾場兩處路口，龍江街路口則於2月29日21時至3月1日凌晨1時實施主線禁止左轉。

公總說，台61線已可自新竹直駛至台南，除可提供民眾快速往來西部沿海地區城鎮外，高公局與公總已共同規畫該路段為國道1號及3號新竹-台南的替代道路，用路人於北部地區行駛國1國3至新竹後，於國3西濱交流道銜接台61線，一路往南行駛至北門交流道轉台84線，於下營系統及官田系統交流道接回國1及國3繼續南下，沿線皆已完成替代路線導引牌面設置，並設置加油站及便利商店等服務設施導引，歡迎用路人多加利用。