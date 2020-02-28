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228連假首日國道五路段會塞 環東到南港持續「紫爆」

發抗疫財？鍾南山身家驚人 全陸輿論炸鍋

228連假首日國道五路段會塞 環東到南港持續「紫爆」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高公局預估，今天國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍。 聯合報系資料照
高公局預估，今天國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍。 聯合報系資料照

今天為228連續假期首日，是南下車流量最大的一天，交通部高速公路局預估的五大地雷路段中，南港系統路段上午8時車流湧現，部分路段「紫爆」，行車速度一度只有10公里。高公局提醒北上用路人盡早出發，南下則是利用下午時段出發。

高公局預估今天國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，其中南下交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。預判今天壅塞路段將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段。

高公局說，目前南下路段、國5路況都還算順暢，惟南港系統出現壅塞，環東到南港路段稍早行車速度持續只有10多公里。上午9時15分即時路況顯示，除了環東到南港路段行車速度僅10多公里，國3三鶯到鶯歌系統行車速度也不到20公里。國3樹林到三鶯、台74縣大里到霧峰、國1湖口服務區到竹北、國3中投到霧峰、國1湖口到湖口服務區行車速度也低於30公里。

高公局說，今天國道相關疏導措施包括，上午7到12時國5南下高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、上午0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說現已規畫四條長途及七條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國道 高速公路 新竹 塞車

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