連假首日蘇花改狂塞回堵 預估晚上10點車潮才會緩解
228連假首日，蘇花改南下車潮，清晨5點陸續湧現，6點即發現，造成蘇澳地區塞車，上午8點許，車潮從蘇花改東澳端，一路回堵至軍人公墓前，長達10多公里，光是從蘇澳市區排車隊進蘇花改，就要30分鐘。
同時，南澳地區車潮也是從蘇花改南澳段北端及大南澳陸橋，一路回堵至台九丁線121公里處前。
警方研判，應是受到新冠肺炎影響，許多民眾取消中日韓泰的國外行程，改選國內宜花東地區旅遊，造成車潮更多。
宜蘭縣警察局蘇澳警分局加派警力、義交沿線交通疏導，並編排交通快打警力，如遇轄區發生交通壅塞，可即時疏導交通，維持行車順暢。
警方提醒，蘇花改南下花東車流量大，預計要到晚上10點過後才會緩解，呼籲用路人應充足休息，做好行程規畫，可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息，收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰時段進入蘇花改。
同時，蘇澳分局指出，今天蘇花路廊南下上午5點下午5點、北上上午5點到下午3點，禁止21噸以上大貨車通行。
另外，蘇花改A段僅前後蘇澳隧道及東岳隧道限速40公里，中間東澳隧道限速60公里，請駕駛人在速限容許範圍內儘量提升車速至60公里，避免車流回堵與壅塞。
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