政府揪44電商 農產品買500送50

新冠肺炎疫情致農產品外銷受阻、內銷急凍，農委會結合四十四家電商協助銷售特定農產品，如外銷受阻的鳳梨釋迦、鳳梨、午仔魚、石斑魚等，或銷售有驗證的農產品，消費者買滿五百元，農委會就送五十元折價券，每家電商最高補助二百萬元，盼藉此刺激農產品銷售，從昨日起執行到六月卅日。

農委會昨舉行台灣農產嘉年華記者會，農委會副主委黃金城帶頭花六千元，在新北市農會的網路銷售平台真情食品館採購。黃金城說，疫情現在還看不到高峰，消費者不出門，改變消費習慣，希望透過農委會平台媒合電商業者以及生產端。

黃金城說，共四十四家業者、超過六千項各式農產，「買五百送五十」活動，消費者可選擇現金折價、紅利點數，或換等值商品，希望整體業績能達三億元。參與促銷的奧爾瑪行銷公司營運總監曾志雄說，生鮮農產品銷售有其限制，須搭配一些食品，該公司還特別降低免運費門檻到四九九元。

台大農經系系主任雷立芬說，農產品主要消費族群多是去一般的市集，加上電商賣的農產品，須能夠上電商的農民才有機會被銷售，她擔心促銷效果不顯著，應串接生產者、合作社與消費端直接購買，幫助才能比較直接；農產品上電商有上架費，消費者、公司團體團購比較實際。

雲林青農會長陳鳳義說，除了新冠肺炎疫情變數，產銷失衡其實是結構性問題，必須調整才是治本。

藝文紓困 文化部投入十五億

此外，文化部昨宣布投入逾十五億，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施，其中作為短期藝文紓困可達十一億。文化部說，已研擬相關草案，包括減輕文化藝術事業、團體及個人的營運負擔、提供紓困貸款利息補貼、文化所屬公有文化場館租金或規費減免等。

表演藝術聯盟理事長林佳鋒說，藝文產業多非典型勞動，如何申請是一大學問，建議文化部舉行諮詢會議。例如寫劇團劇本的編劇多半未訂契約、也未受雇於劇團，如何證明自己是受災戶？文化部可訂明確流程和表格，另也可針對個人補助訂上限。

至於交通部觀光局昨也公布，旅行社因配合防疫提早離境陸團損失、出入境團取消、入境觀光團修學旅行及郵輪等補貼，即日起受理業者申請，總經費共廿九億元。