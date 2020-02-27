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228連假開始 國五南下時速31公里一片紅

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
國五南下時速30多公里。圖／取自1968
國五南下時速30多公里。圖／取自1968

明天就是228連假，晚間10時30分後國道五號南下路段晚間湧現車潮，南港系統到石碇時速37公里、石碇到坪林行控時速31公里，過頭城才恢復80公里。

今天是228和平紀念日連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午5時後車流量逐漸增加，壅塞路段包括國1北向圓山至東湖、林口至泰山轉接道；南向湖口至竹北，其餘路段行車大致順暢，截至下午5時，國道交通量為65百萬車公里。

明天228和平紀念日連續假期第1日，預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

相關疏導措施包括7至12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判，明日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局建議，長途部分建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國道 新竹 連續假期

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