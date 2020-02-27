228連假開始 國五南下時速31公里一片紅

每個人可能都有過「錯誤記憶」的情況，誤以為自己記憶中是曾經發生過的事，但這種情況可能在一些人身上更常見。《美國國家科學院院刊》新研究指出，吸食大麻的人在偽造記憶上的風險更高，這一點在法院審理上可能很關鍵。

2020-02-27 14:36