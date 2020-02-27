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文化部投入15億紓困藝文產業 表盟:申請方法應諮詢業界

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
巴希瓦舞團因疫情取消來台。圖/兩廳院提供
巴希瓦舞團因疫情取消來台。圖/兩廳院提供

新冠肺炎衝擊藝文產業，文化部宣布投入15億台幣，從藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施等四大面向，協助藝文工作者度過難關。文化部已研擬「藝文紓困及振興辦法草案」草案，近期將提報行政院審查核定後，即可展開申請作業。

文化部表示，十五億經費來源，包括行政院會昨日依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」通過之特別預算八億，包含紓困經費四億元與振興經費四億元。

另在不排擠原有年度補助經費前提下，文化部從文化部公共建設計畫中移出可延後進行之工程經費，報請行政院核定轉為「移緩濟急」預算共7億元，亦作為紓困補助。而15億預算中，作為短期藝文紓困之用可達11億。

在短期紓困部分，文化部預計將投入11億元，其中包含10億8000萬元之「藝文紓困補助」，補助藝文事業、團體及個人的營運成本，項目可包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本、場地租金等，以減輕營運負擔；受理補助計畫，亦可包括推動因應疫情的相關計畫，例如研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等。

文化部指出，以上所述兩類藝文紓困補助，藝文工作者個人遭受衝擊，亦可依據「藝文紓困及振興辦法（草案）」相關項目提出申請。

另外，在「紓困貸款利息補貼」方面，文化部已和經濟部達成共識，藝文產業將可納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供紓困貸款、利息補貼及展延還款期限，而無法納入中小企業優惠貸款的藝文業者，則將由文策院另提供紓困優惠貸款及利息補貼，其經費由文化部於特別預算編列2000萬元之利息補貼經費委由文策院支應。

在後續振興措施部分，文化部預計投入4億元，其中3億元為藝文產業納入經濟部振興抵用券適用範圍所增加之經費，將可用於藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等藝文消費，其抵用券之執行方式則配合經濟部統一規劃。文化部也另將再策辦其他藝文產業振興措施，以擴大支持藝文產業，預計投入1億元。

表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，肯定文化部迅速提出紓困預算和草案，減少藝文產業的恐懼。但藝文產業多非典型勞動人力，受災團體和個人如何申請是一大學問，建議文化部舉行諮詢會議，徵詢相關人士意見擬定申請方式。

林佳鋒舉例，為劇團寫劇本的編劇多半未訂契約、也未受雇於劇團，如何證明自己是受災戶?文化部可訂一明確流程和表格，如讓劇團蓋章證明其編劇作品因疫情取消，編劇憑此向文化部申請；而文化部也可針對個人的受補助額定上限。

文化部 行政院

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