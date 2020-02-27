萬金石馬拉松賽事取消不遺憾！萊爾富獨家推官方限量紀念品
受新冠肺炎疫情影響，許多大型活動紛紛喊停，原定於3月15日舉辦的萬金石馬拉松賽事，昨天（2月26日）晚間新北市政府宣布停辦，報名選手參賽資格將保留至明年。萬金石馬拉松是台灣第一及唯一獲得國際田徑總會銀標籤認證的國際級馬拉松，每年都吸引上萬名好手參加，萊爾富今年獨家與萬金石馬拉松官方合作的限量紀念品即日起照常在全台推出，彌補跑者心中的遺憾。
萊爾富獨家和萬金石馬拉松官方合作，即日起至3月10日推出購買指定商品任2件就送萬金石獨家官方購物袋，全台限量4,000個、送完為止，還能用299元加價購買具有收藏價值的萬金石官方獨家紀念品3件組，包含杯蓋、購物袋、飲料杯套等，全台限量2,600個、售完為止，讓今年無法參賽的跑者也能留做紀念。此外，萊爾富也推出運動補給品第2件6折的優惠活動，並提供豐富的運動日用品及運動相關商品。
即日起至3月10日萊爾富推出適合運動時穿的DKGP東客集MIT輕壓力機能襪4款，售價160～180元，邁克仕運動補給胺基酸膠囊售價300元，購買再加送萬金石馬拉松合作的限量織帶鑰匙圈，數量有限送完為止。運動補給品可享第2件6折優惠，像是舒跑運動飲PET 590ml售價25元、威德清涼果凍售價38元、寶礦力水得粉末5包入售價49元等。
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