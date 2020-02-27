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樂桃台日航線3月起 528班停飛、384班減班

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導
新冠肺炎持續延燒，樂桃航空今（27日）宣布，3月1日起將減班、停飛部分航線。共計有4條航線、384班減班；11條航線、528班停飛。圖／摘自樂桃航空粉絲專頁
新冠肺炎持續延燒，樂桃航空今（27日）宣布，3月1日起將減班、停飛部分航線。共計有4條航線、384班減班；11條航線、528班停飛。圖／摘自樂桃航空粉絲專頁

新冠肺炎持續延燒，樂桃航空今天宣布，3月1日起將減班、停飛部分航線。共計有4條航線、384班減班；11條航線、528班停飛。樂桃表示，購買異動航班的旅客可申請退款或改票，皆不收取手續費。

根據樂桃航空停飛資訊，3月取消的台日航線，有台北往返北海道、仙台、東京羽田機場、福岡機場，停飛時間依航班編號不同，北海道停至3月28日或29日，其他停至3月18日或19日；另外，高雄往返大阪、東京成田、沖繩也停飛，分別停飛至3月18日及3月27日、28日。

減班方面，樂桃航空台北（桃園機場）往返大阪，從每周28班減為每周7班；台北往返東京成田機場、沖繩那霸機場，也各從每周21班減為7班。

樂桃航空表示，購買以上異動航班的旅客可申請退款，或更改至其他同航線航班。退款或改票將不收取手續費。退款及改票手續請至樂桃航空網站「訂單確認／變更頁面」查看。

樂桃航空減班資訊。圖／樂桃航空提供
樂桃航空減班資訊。圖／樂桃航空提供
樂桃航空停飛資訊。圖／樂桃航空提供
樂桃航空停飛資訊。圖／樂桃航空提供

桃園機場 樂桃航空 航線 新冠肺炎

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