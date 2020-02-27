連假好好在家 Dyson破解居家清潔潛藏危機

連假窩在家，正是好好把家中打掃乾淨，讓居家空間更潔淨健康的最佳時機，準備好一台掃除利器，破解家中各種清潔潛藏危機。

病菌、過敏原無處不在 傳統清潔方式可能更不衛生二二八連續假期期間，大家待在家裡時間變多了，家中的清潔衛生更顯得重要。其實家中各個角落隱藏了非常多看不到的污染物與過敏原，包括皮屑、花粉、黴菌等，堆積在家具內、地板接合處與狹小縫隙裡，長期待在不夠乾淨的環境，吸入過多污染物，很有可能引發過敏或疾病。

傳統的打掃方式像是掃地、拖地，很有可能邊掃邊揚起灰塵微粒，或是反而把沒掃乾淨的灰塵透過拖把轉移到其他地方，或許剛掃完可以讓表面看來乾淨，但實際上只是讓肉眼看不見的塵垢四處傳播，錯誤的打掃工具與打掃方法反而會讓環境清潔變得更糟糕。

Dyson吸塵器提供完全潔淨的解決方案Dyson V10 fluffy無線吸塵器搭載了V10數位馬達，馬達更小更輕，卻能產生更強勁的吸力。

而透過Dyson獨家氣旋科技，除了可迅速將塵垢分離，不會阻塞在內部，達成吸力強勁不減退的驚人效果之外，全機密封設計更可做到達99.97%小至0.3微米的微細粉塵及過敏原吸除，且塵垢廢氣不會二次排放，吸塵同時排出更乾淨的空氣，不會造成二次汙染，徹底解決一般吸塵器在運作時，可能不斷將粉塵、過敏源、細菌再度排放在空氣中的居家清潔困擾。而且，集塵桶的「一鍵彈出」機制，只要一個動作，就能把集塵筒深處的塵垢碎屑推入垃圾桶，清空集塵桶不弄髒手。

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居家打掃利器，Dyson V10 fluffy吸塵器價格現再降3,000元，只要15,900元起即可輕鬆入手。 圖／Dyson 提供

Dyson V10 fluffy的全機密封設計讓塵垢廢氣不會二次排放。集塵桶一鍵彈出設計，清空集塵桶不怕弄髒手。 圖／Dyson 提供