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每張省500！228連假 六福村門票「迫降價499元」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
六福村推出228連假的門票半價優惠。圖／六福村提供
六福村推出228連假的門票半價優惠。圖／六福村提供

隨著228的連假即將到來，六福村在3天連假中，特別推出「愛的迫降」優惠價，門票原價999元，優惠價499元，現省500元；購票再送迫降優惠券，可再於指定時段內，購入4張各499元的優惠門票。

佔地達百公頃的六福村，結合有生態動物園與43種遊樂設施。日前配合西洋情人節，六福村特推出「公主抱」挑戰活動，只要情侶挑戰公主抱成功，就可享雙人門票半價的優惠，成功造成話題。本次六福村則是直接於228連假推出優惠價，門票直接享5折折扣。

六福村指出，連假期間，不分成人孩童，門票全面優惠499元。凡購買優惠門票，可再獲得迫降優惠券；4月15日前，憑優惠券即可用每張499元的價格，再購入4張優惠門票，5張合計2,495元，較原價省去2,500元。

連假 情侶 動物園

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