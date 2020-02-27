每張省500！228連假 六福村門票「迫降價499元」

當人遇到因果循環、無法超脫的困境時，往往會形容它就像「雞生蛋、蛋生雞」。如果所有雞蛋都是雞生的、所有雞都是雞蛋孵出的，那「先有雞還是先有蛋？」這個問題自然無法回答。對一些人來說，這代表「先有雞還是先有蛋？」是個深奧的問題，需要哲學家來回答。對我來說，這代表這問題問壞了。

2020-02-27 14:10