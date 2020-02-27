聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／農委會號召電商平台 共同促銷優質國產農產品
為因應新冠肺炎造成農產品產銷影響，農委會號召國內44家電商平台舉辦「台灣農產嘉年華滿500送50」網購活動，即日起至6月30日在電商平台購買只定國產農產品超過五百元以上，就能拿到農委會回饋給消費者的五十元且無上限，總計超過六千項優質農產品，歡迎民眾上網選購，幫助農漁業度過難關。
農委會副主委黃金城表示，受這波疫情衝擊，許多農漁產品銷售受阻，為穩定國產農產品產銷，並讓消費者不出門也能買到新鮮優質的農產品，農委會今天舉辦「台灣農產嘉年華滿500送50」網購開賣活動，消費者可至「台灣農產嘉年華」官網找到44家合作的店商平臺販售專區點選購買，不僅有五十元折價券、紅利點數及現金折扣等，電商業者也推出各項優惠活動響應促銷優質國產農產品活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言