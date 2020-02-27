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婦稀釋酒精引火上身 專家提3大原則避險

中央社 / 台北27日電
酒精為易燃品，使用上需多加注意。圖為宜蘭酒廠銷售酒精，與內文事件無關。 聯合報系資料照
酒精為易燃品，使用上需多加注意。圖為宜蘭酒廠銷售酒精，與內文事件無關。 聯合報系資料照

近日一名婦人因稀釋酒精不慎引火燒傷，必須穿壓力衣治療。陽光基金會提醒民眾，防疫不需要囤積酒精，因酒精易燃，若要稀釋使用，必須通風、放在臉盆裡操作，且遠離火源。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，近期有婦人因稀釋酒精起火，導致雙手和臉部燒傷，必須到基金會做壓力衣治療。防疫也必須注意防火安全。

這名婦人買了95%的酒精，想稀釋為75%的酒精防疫使用。她參考網友提供的方法，以4個養樂多空瓶當量杯來調配。當時廚房爐火上正煮東西，她以為保持1公尺距離應足夠，就在流理台調配。

在成功稀釋一輪後，婦人繼續下一輪調配，正當她將酒精倒入養樂多瓶時，火突然由養樂多瓶竄燒上來，也回燃到一旁濃度95%的酒精，驚慌中她迅速關掉爐火並將火滅了，才沒釀成大災，但已導致她的雙手和臉部一到二度燒傷。

陽光基金會顧問、台北市防災館長莊啟忠提醒，因酒精是高度揮發性及易燃性的危險性液體，民眾稀釋酒精或分裝酒精時，務必確認安全3要件。

第一，必須在通風環境進行，避免空氣中酒精濃度蓄積過高引爆；第二要放在臉盆中進行，萬一發生傾倒可以盛接住流出的酒精；第三，要遠離火源，也要避開火源多的地方（如廚房）。

莊啟忠說，使用酒精消毒，「擦拭才有效」，千萬不要往室內空間或是人的身上噴灑。萬一不小心使用酒精起火，因酒精溶於水，不能用水滅火，以免火勢擴散；必須採取「窒息式滅火」，在火勢尚未擴大前用濕抹布或金屬鍋蓋等物品蓋住將火悶熄。

莊麗真也說，家庭內不要囤積大量酒精，居家環境消毒可使用含次氯酸的消毒水進行，性質比較穩定。

此外，因應開學，不少家長自備酒精讓孩子在學校使用；莊麗真說，酒精是易燃物品，近來中國更傳數起使用酒精噴灑全身後引起燒傷事件，開學防疫也須謹慎防火，3不原則保護孩子人身安全，包含酒精不能對眼噴、不能拿來玩或惡作劇、噴酒精時不能有明火。

東華大學台灣安全促進學校研究中心主任李明憲則說，若學校已備妥消毒物品，家長可不用再為孩子準備酒精隨身瓶。學校要加強酒精及消毒水使用的安全教育及留意學生使用行為，特別應禁止學生攜帶酒精進入實驗室以防意外。

台北市敦化國小學務處主任王培成建議，家長不用另外讓孩子帶隨身酒精到校。最重要的是，勤用肥皂洗手才是最佳防疫方法，家長應協助教導孩子正確洗手。

若不慎使用酒精導致身上著火，莊麗真說，當下要先冷靜，應馬上停住，躺下來，左右翻滾，可迅速撲滅火勢；並謹記燒傷急救五步驟：「沖、脫、泡、蓋、送」，立即用冷水緩緩持續沖水20分鐘以上來降溫，減輕傷害；若是起水泡超過10元硬幣大小則應就醫請醫師處理。

酒精 北市

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