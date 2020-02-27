史上最便宜票價 台北101觀景台國人獨享兩人同行300元

受新冠肺炎疫情衝擊，信義商圈觀光客大減，加上民眾外出有疑慮，台北地標台北101估計整體來客減少3成、業績衰2成，為了讓消費者有信心，除了全館防疫管理升級外，也拋出一連串優惠，刺激來客。228起推出用101Pay購買台北101觀景台門票，原價一張600元，現在獨享兩人同行300元，等於每人只要150元，2.5折優惠可說史上最便宜，優惠至6月底長達4個月。

原本台北101觀景台今年就針對國人釋出門票優惠，每人享門票300元優惠，現在台北101優惠再加碼，2月28日起至6月30日期間，國人憑身分證等相關證明文件，每天上午九點至下午三點，使用手機101Pay購買觀景台門票，兩人同行優惠價300元。

另外，2月28日至3月1日三天連假，台北101推出當日消費累計滿2萬元，送1千元電子抵用券，搭配台北101聯名卡再加2％回饋。

針對美食街推出的「美好晚餐101優惠」現在擴大至4、5樓餐廳，晚間五點起消費滿101於可成為會員與享停車3小時免費優惠。且針對大樓租戶，推出百元便當、5～7折等優惠，刺激美食街用餐人潮回流。