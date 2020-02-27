快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防228連假塞車 動員快打警力疏導交通

聯合晚報 / 記者羅建旺／宜蘭報導
228連假明登場，宜蘭縣警局估動員1900人次警民力，加強交通疏導。 圖／宜蘭縣警察局提供
228連假明登場，宜蘭縣警局估動員1900人次警民力，加強交通疏導。 圖／宜蘭縣警察局提供

蘇花改 催龜速車提速

二二八連假明天登場，宜蘭縣政府警察局今天指出，警局預估動員1900人次警民力，在蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路等重點路段，派員加強交通疏導，編排交通快打警力，如遇臨時交通壅塞，針對壅塞路段即時反應，快速到達，維護用路人行車。

蘇花改全線通車，即首遇春節連假，警方發現，有部分駕駛人因不熟悉蘇花改路段狀況，出現行車緩慢及拉大行車間距等情形，尤其是總長12.6公里的蘇花改B段觀音及谷風隧道。

為避免龜速行駛，造成車流回堵，警方表示，隧道速限皆為60公里，為維護車流順暢，請駕駛人在速限容許範圍內盡量提升車速，保持適當間距。

宜蘭縣警察局表示，連假自2月28日起至3月1日，依據高速公路局預估，國道5號首兩日7時到下午3時南港系統至坪林南向路段，後兩日中午12時到晚上10時頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間比平常增加5倍至7倍，建議民眾如前往宜花東旅遊可多搭乘公共運輸工具。

警方說，為利道路交通安全及民眾行車順暢，如發生無人受傷僅財損事故，雙方當事人拍照並確認無誤後，應立即將車輛移置道路兩側不妨礙交通處所，避免車流回堵與壅塞。

警方建議，連假出遊時可多收聽警廣，警察局將隨時插播最新路況，協助用路人預先規畫行程，如遇壅塞仍應配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生事故。

連假 蘇花改 警察

延伸閱讀

228連假紅害空品差 環署籲減少戶外劇烈活動

228連假 來三芝農村逛社區賞花趣

228連假南市藍晒圖園區易壅塞 警籲民眾避走擁擠路段

228連假壅塞有交通快打 蘇花改催龜速車提速

相關新聞

婦稀釋酒精引火上身 專家提3大原則避險

近日一名婦人因稀釋酒精不慎引火燒傷，必須穿壓力衣治療。陽光基金會提醒民眾，防疫不需要囤積酒精，因酒精易燃，若要稀釋使用，...

吸食大麻者更容易產生錯誤記憶

每個人可能都有過「錯誤記憶」的情況，誤以為自己記憶中是曾經發生過的事，但這種情況可能在一些人身上更常見。《美國國家科學院院刊》新研究指出，吸食大麻的人在偽造記憶上的風險更高，這一點在法院審理上可能很關鍵。

鄭明典：宜蘭的那一震 震出新舊分級之差

中央氣象局今年元月起實施新的震度分級，副局長鄭明典說，從2月25日宜蘭大同鄉規模5的地震報告，就可以知道8級成為10級的...

桃機董座交接 交部：第三航廈案仍不理想

桃園機場公司董事長王明德3月初屆齡退休，民航局長林國顯暫代董事長，桃機上午舉行董事會，兩人交接。交通部表示，對於第三航廈的修正計畫，仍未出現令交通部完全滿意的規畫，暫無法報行政院。

疫情衝擊！鐵、空、客運賣票冷 228連假國道恐大塞車

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多人不敢搭乘大眾運輸。客運業者指出，今年228連假售票狀況奇差，截至今天上午，整體僅賣出近六成，跟以往一票難求差異很大。今年民眾不敢搭乘大眾運輸，再加上年假結束後就立刻大專院校開學日，也可能讓國道更塞。

防228連假塞車 動員快打警力疏導交通

二二八連假明天登場，宜蘭縣政府警察局今天指出，警局預估動員1900人次警民力，在蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路等重點路段，派員加強交通疏導，編排交通快打警力，如遇臨時交通壅塞，針對壅塞路段即時反應，快速到達，維護用路人行車。

疫情燒宅經濟夯 農委會補助電商賣農產

農委會看中宅經濟正夯，結合國內44家電商產品，即日起到6月30日，推出消費者買500送50的促銷活動，消費者不必出門，也能買到國內各式農產品。

電商賣農產非萬靈丹 學者建議促銷更多元

農委會急找44家電商合作，補助電商推出買500送50促銷活動賣農產。有學者說，找電商對銷售有幫助，但效果不顯著，若能夠投入一般人比較會去採購的場域，如市場、市集等，或可以直接媒合生產者與消費者，會比較直接有幫助。

雞生蛋還是蛋生雞？這其實不是哲學問題

當人遇到因果循環、無法超脫的困境時，往往會形容它就像「雞生蛋、蛋生雞」。如果所有雞蛋都是雞生的、所有雞都是雞蛋孵出的，那「先有雞還是先有蛋？」這個問題自然無法回答。對一些人來說，這代表「先有雞還是先有蛋？」是個深奧的問題，需要哲學家來回答。對我來說，這代表這問題問壞了。

影／農委會號召電商平台 共同促銷優質國產農產品

為因應新冠肺炎造成農產品產銷影響，農委會號召國內44家電商平台舉辦「台灣農產嘉年華滿500送50」網購活動，即日起至6月...

史上最便宜票價 台北101觀景台國人獨享兩人同行300元

受新冠肺炎疫情衝擊，信義商圈觀光客大減，加上民眾外出有疑慮，台北地標台北101估計整體來客減少3成、業績衰2成，為了讓消...

228連假紅害空品差 環署籲減少戶外劇烈活動

環保署表示，今天為東北季風天氣，南高屏位於下風處，風速較弱，有局部霧，空氣品質為紅色警示至橘色提醒等級，其他多為普通等級...

熱門新聞

全聯將開賣台糖75%防疫酒精 酒精擦隨身包也追加補貨了

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

名廚Jamie Oliver台灣、香港3店「熄燈」 今天全面5折

全聯開賣台糖75%酒精 網友看實體：還以為是解酒液

產線增20多條 全台口罩日產600萬片

星移回2口罩產線 經濟部：未被徵用不影響產能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。