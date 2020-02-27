228連假紅害空品差 環署籲減少戶外劇烈活動

環保署表示，今天為東北季風天氣，南高屏位於下風處，風速較弱，有局部霧，空氣品質為紅色警示至橘色提醒等級，其他多為普通等級。

明日228連假，東北季風減弱，台灣環境風場轉為偏東風至東南風，天氣穩定，加上近地面在清晨可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件轉差，位於中央山脈背風面的中部、雲嘉南及高屏地區汙染物逐漸累積，且易有霧使能見度不佳，空氣品質將達橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，預計3月2日東北季風再增強時空氣品質可望改善。

環保署表示，已與地方政府共同關注空氣品質變化情形，適時依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動區域防制措施應變作為，加強大型工廠及營建工地空氣汙染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，並已先協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣汙染物排放。

環保署提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。時序逐漸進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，預報有較大不確定性，歡迎隨時利用空氣品質監測網 (網址：http://taqm.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)查詢最新空氣品質變化資訊。