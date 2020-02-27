殺無赦！外來種埃及聖䴉侵占本土鳥棲地政府全力移除

農委會林務局2018年宣示移除外來入侵鳥種埃及聖䴉，時序入春，繁殖季又即將開始，利用生殖控制及成鳥移除兩種方式，全面啟動埃及聖䴉移除計畫，在短期內壓制埃及聖䴉族群擴張，並逐年清除族群。

林務局表示，2019年起掌握其習性、繁殖巢位並分析各種移除方法的成效後，明確設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩項策略，委託專業廠商進行生殖控制，移除所有發現巢區的鳥蛋及雛鳥；並搭配陷阱、架網等方式捕捉巢區成鳥。並與警政單位協商，在符合槍枝管制等法規的前提下，採用國外普遍實施的射擊移除方式，使用合法的十字弓、魚箭槍、獵弓及空氣槍，請原住民獵人使用其持有的合法自製獵槍，提升移除效率。

根據林務局統計，去年的移除成果，生殖控制部份，在台北關渡、新北五股、雲林口湖、彰化芳苑、嘉義東石、嘉義布袋及屏東林邊等主要巢區，共移除5831顆鳥蛋、1210隻雛鳥；成鳥移除部分，共移除了825隻成鳥與398隻在巢區附近出沒的亞成鳥。在這些成果中，受委託的原住民獵人在下半年就移除了812隻成鳥，顯示射擊有效。

林務局表示，埃及聖䴉是古埃及神話中智慧的神托特的原型，極為聰明、視覺敏銳、警覺性高，成鳥在下網或槍隻擊發後即會飛逃、四散躲藏；另外牠們也常選擇隱蔽、難以接近的巢區，所以一旦入侵建立穩定族群後，非常難以移除。以法國移除西部地區埃及聖䴉的經驗來說，在2006年觀察到超過1700巢、估計5000 隻以上的埃及聖䴉，從2007年起採槍枝射擊成鳥與破壞鳥蛋兩種移除方式，至2013年、花了整整7年時間，野外數量才下降至280至300巢。

林務局表示，埃及聖䴉原產於非洲及中東，40年前國內首次被引進於私人動物園展示，後因意外造成逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊紀錄。因為適應良好且無天敵，族群量逐年增長，目前已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，更進一步往內陸低海拔山區逼近，全台僅剩花蓮、台東兩縣市尚未有埃及聖䴉入侵，林務局依照近兩年巢區巢位數目推估，全台族群數量粗估約3000巢、8000隻。