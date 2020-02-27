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台北101防疫升級 民眾入場需量體溫、商場全場全日換氣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101於228凌晨起升級防疫管理。本報資料照
台北101於228凌晨起升級防疫管理。本報資料照

隨著新冠肺炎持續延燒，今起中央疫情指揮中心提升一級開設，台北101於228凌晨起率先升級防疫管理，全館防疫針對三大重點「換氣、消毒、量體溫」升級管理，今起進入商場100％量體溫，進入台北101購物中心每位民眾都需進行體溫監測；全場域進行全日換氣。

台北101自228凌晨0時起控制出入口，針對B1捷運門、B1計程車招呼站、1樓信義門、1樓松智門、2樓威秀空橋入口、2樓世貿空橋、2樓君悅酒店空橋等七個出入口有專人負責，入館民眾一律須經由紅外線體溫感測儀或額溫槍減持，體溫超過37.5度以上者不得進入。另外，針對一樓北廣場大門、一樓北廣場吸菸區、松智停車場車道入口進行門禁管制，暫停出入。

另外，全場域升級全日換氣，從原本每日商場營業前進行整體排換氣，提高為上午10點起至晚間10點全館營業時間全天持續多次定期換氣，空間涵蓋停車場與洗手間。

台北101 新冠肺炎 疫情

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