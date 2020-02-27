疫情衝擊！鐵、空、客運賣票冷 228連假國道恐大塞車

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多人不敢搭乘大眾運輸。客運業者指出，今年228連假售票狀況奇差，截至今天上午，整體僅賣出近六成，跟以往一票難求差異很大。今年民眾不敢搭乘大眾運輸，再加上年假結束後就立刻大專院校開學日，也可能讓國道更塞。

國光客運表示，今年整體228連假售票狀況，平均只賣出六成，跟以往連假期間一定是客滿，尖峰時段還要加開加班車，狀況差異很大。國光客運業務經理陳靖宜表示，中長程北高線、北屏線、北南線的影響最大，這次尖峰時段也只賣出六成多。

和欣客運總經理室主任王祖明表示，以往連假前一天就是尖峰時段，通常所有座位售光，這次連假整體平均卻只賣了五、六成而已，基本上整體路線售票率都下降了，民眾若到現場買票仍有位置。

根據高速公路局預估今年228連假最塞是連假首日，國道雙向交通量有114百萬車公里，約為平時的1.3倍。但民眾減少搭乘大眾運輸的意願，是否造成國道更加壅塞？高速公路局交通管理組組長卓明君表示，還待觀察，因為民眾也可能減少出門的意願，倒是今年大專院校在3月2日開始陸續開學，也可能使得在228連假期間增加返校的車流，建議民眾出門時注意交通資訊。

至於鐵路交通方面，台鐵局說，這次連假不同於以往一開放售票就「秒殺」，開賣當天台北往返花蓮都還有座位。台灣高鐵公司表示，疫情對於交通運輸業造成一定程度衝擊。

2月27日起至3月2日五天，台鐵全線加開各級列車總計134班。台鐵局說，檢視目前的訂票狀況後，今天中午過後一直到晚上，以及收假日3月1日全天長途尖峰段自強號客滿，其餘時段都還有零星座位，實名制車票也是如此。

不過，台鐵局說，雖然這次連假不如以往在第一時間完全秒殺，但截至今天，各尖峰班次陸續售完，推估與中央疫情指揮中心接連提升國外旅遊警示有關，原預計出國的民眾，轉到國內旅遊。

台灣高鐵自2月27日至3月2日期間則加開110班次列車，經查售票狀況，發現截至今天，僅今天下午後的南下列車、明天中午前南下列車和3月1日上午後北上列車接近全滿，其餘仍有座位。

至於疫情有無衝擊訂票，台灣高鐵表示，對交通運輸及觀光產業均造成一定程度衝擊，高鐵會積極配合政府防疫措施，定期針對車廂及列車加強消毒。列車服務人員也全程配戴口罩、落實自主健康管理，確保旅客安心搭乘的乘車環境，降低疫情衝擊，整體運量的影響程度待進一步觀察。

離島機票部分，民航局說，今天馬公、馬祖往本島及3月1日的馬公往本島，訂位率均在九成以上，今天的金門往本島及3月1日的本島往金門，訂位率超過八成，座位相對吃緊。其他時段與航線，都還有較充足空位，亦會協調航空公司備妥運能，如有需求，會優先加開加班機。