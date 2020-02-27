疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

全台血液庫存量告急，今(2/27)王品集團執行長李森斌將帶領西堤牛排30位夥伴，一起挽袖捐血，為2/28、2/29捐血公益活動暖身。李森斌表示，台灣此次面臨公衛史上最頑強的新冠肺炎疫情，西堤再度與台灣血液基金會、台北、新竹、台中三大捐血中心合作，提供餐飲折價券提升民眾捐血意願，也率隊以實際行動支持捐血活動。

疫情影響讓許多民眾減少外出，大幅降低出門捐血意願，加上自中、港、澳、新加坡、日、韓、義大利、伊朗返台後，依規定必須暫緩捐血限制，因應台灣缺血問題，西堤牛排挺身召喚「全台熱血青年站出來！」2/28~2/29連續兩天將募集14,000名熱血青年，到台北捐血中心、新竹捐血中心、台中捐血中心各指定捐血點捐熱血，即贈西堤套餐單客5折券乙張。

有心捐血卻「卡關」不符捐血規定嗎？西堤牛排今年也在Facebook舉辦「熱血護台灣」更換頭貼活動，即日起至4/30，至FB加上特效框功能頁面，搜尋「熱血護台灣」圖框，再將個人頭貼套上特製圖框，就能一起響應捐血活動，或分享西堤FB官方粉絲團篇貼文並hastag【#熱血護台灣】，到西堤全台門店用餐並出示FB頁面，消費兩客經典套餐即享其中一客主餐免費升級為「海陸超級拼」優惠(價值109元)。

李森斌指出，西堤牛排自2004年起，協助捐血中心紓解血荒，舉辦全國第一場「熱血青年站出來」活動，2008年擴大到全台捐血，幾乎每年不缺席。2018年花蓮大地震，西堤率先號召全台熱血青年站出來，兩日捐血人數即達近萬人，捐血袋數破萬袋，緩解血液庫存緊張。

挽袖公益熱血傳愛

時間：2/28~2/29

方式：至台北、新竹、台中三大指定中心完成捐血，即贈一張單客套餐愛心5折券