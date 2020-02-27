電商賣農產非萬靈丹 學者建議促銷更多元

農產品消費急凍，農委會急找44家電商合作，補助電商推出買500送50促銷活動賣農產。學者認為，找電商對銷售有幫助，但效果不顯著，若能夠投入一般人比較會去採購的場域，如市場、市集等，或媒合生產者與消費者，會比較直接有效。

台大農經系系主任雷立芬表示，找電商賣農產，是要平時有電商消費習慣的人，才會上網購買。但農產品消費主要的購買族群還是去一般的市集，如希望廣場、花博市集、一般傳統市場。加上電商賣的農產品，必須要能夠上電商的農民才有機會被銷售；她認為，政府找電商賣農產對銷售會有幫助，但效果不顯著。

雷立芬說，現階段百業蕭條、消費急凍，要達成最大的效果，應該要能串接生產者、合作社與消費端直接接觸購買，這樣的幫助比較直接。讓農民端、產銷班與消費者直接對接，可以與企業福委會商談，各政府單位、甚至農委會所屬的各單位都可以與生產端直接聯繫。農民的農產品上電商還會有上架等費用，不如消費者、公司團體直接團購更實際。

她也提到，現在最主要的是要把農產品賣出去，各種方式都要嘗試，若有一個人跳出來，願意站出來揪團，結合數百消費者直接與農民、產銷班採購，這樣是否能夠獲得政府補助？

台大農經系教授吳榮杰說，消費者要多幫忙，促銷方法很多種，電商僅是其中之一，這段時間生產與消費端都藥共體時艱，各種方式都努力衝衝看。

雲林青農會長陳鳳義表示，電商銷售的產品很多元，如果各電商能夠直接跟農民、產銷班採購，對生產端的農民會更有幫助，他認為除了遇到新冠肺炎疫情的變數以外，農產品產銷失衡是結構性的問題，必須面對與調整才是根本。