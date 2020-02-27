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東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

宅經濟正夯 農委會揪電商平台賣農產買500送50

聯合報 / 記者彭宣雅／即時報導

看中宅經濟正夯，農委會結合國內44家電商產品，即日起到6月30日，推出消費者買500送50的促銷活動，消費者不出門，也能買到國內各式農產品。

根據農委會提出的方案，電商若協助銷售特定農產品，如外銷受阻的鳳梨釋迦、鳳梨、午仔魚、石斑魚等，或銷售驗證農產品，如產銷履歷、有機、CAS等農產品，農委會提供50元折價卷，每一家電商最高補助200萬元，鼓勵電商業績達到2000萬元。

農委會今天舉行台灣農產嘉年華記者會，農委會副主委黃金城花6000元，在新北市農會的網路銷售平台真情食品館上，採購農產、漁產，以及畜產品。

他說，新冠肺炎疫情全球延燒50個國家，這次的疫情現在還看不到高峰點在哪裡，消費者不出門，改變了國內民眾消費習慣，電商平台平均成長三成業績，有的還多了五六倍，消費者喜歡上網路採購，希望透過農委會的平台，媒合電商業者以及生產端。

黃金城表示，這次有44家業者，超過6000項各式農產，這些農產品都是品質保證，有認證驗證的，品質一流，買500送50活動，消費者可以現金折價、紅利點數，或換等值商品，給消費者優惠，能享受到國內的農產品，希望這次活動整體業績希望能達到3億元。

新北市農會供銷部主任張梅指出，新北市農會除了有真情食品館銷售平台以外，也協助營運希望廣場，享有買500送50的促銷活動，要直接上真情食品館採購，希望廣場的網路直播採購滿500元也可以有50元優惠，但因為希望廣場是實體通路，沒有加入這次的促銷優惠活動。

台灣農產嘉年華：　http://farmersbuy.cas.org.tw/

電商 農委會

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