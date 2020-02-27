嘉縣鼬獾驗出狂犬病 家畜所籲：家犬貓每年應施打疫苗

嘉義縣1名山區民眾日前在住家附近突遭1隻鼬獾咬傷右手掌及右腳後根，當天即就醫施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，咬人鼬獾經家畜疾病防治所送往行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，為狂犬病陽性，家畜所呼籲，民眾務必為家中飼養犬貓注射狂犬病疫苗，違者最高開罰15萬。

家畜所指出，根據相關研究鼬獾狂犬病發生熱區，民眾被咬機會大，為防範鼬獾等野生動物跨物種將狂犬病疫情傳播到犬貓，家畜所近年都持續加強犬貓狂犬病預防注射工作。

針對高風險山區犬隻也加強疫苗注射，降低民眾被咬風險，家畜所今年再偕同各鄉鎮市公所、動物醫院及民間動保團體等單位加強辦理，有效阻絕狂犬病在人畜間傳播風險。

嘉義縣家畜疾病防治為防範鼬獾等野生動物跨物種將狂犬病疫情傳播到犬貓，近年持續加強犬貓狂犬病預防注射工作。圖／嘉義縣政府提供

自民國102年發生狂犬病疫情到108年止，共監測犬貓、食肉目野生動物、蝙蝠及其他野生動物共9823件，僅1例遭鼬獾咬傷的幼犬、1例錢鼠、7例白鼻心及805例鼬獾確診感染狂犬病，疫情仍侷限在野生動物鼬獾為主。

統計102年至今，共有91人被野生食肉目動物抓咬傷，其中69件抓咬傷人案的鼬獾確診狂犬病，108年度嘉縣送驗的鼬獾等野生動物檢體共計37件，其中5件驗出鼬獾狂犬病陽性反應，陽性案例分別位在梅山鄉2例、竹崎鄉1例、番路鄉1例及中埔鄉1例，阿里山鄉在107年度也有檢出1例鼬獾陽性案例，109年則新增竹崎鄉1例。

嘉義縣政府呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，請立即通報所在地的鄉鎮市公所，或家畜所做即時處置。請民眾務必遵守「二不一要」原則，切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)。