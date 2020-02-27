快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

嘉縣鼬獾驗出狂犬病 家畜所籲：家犬貓每年應施打疫苗

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府呼籲，民眾應每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，如未依規定，將依違反動物傳染病防治條例處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府呼籲，民眾應每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，如未依規定，將依違反動物傳染病防治條例處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣1名山區民眾日前在住家附近突遭1隻鼬獾咬傷右手掌及右腳後根，當天即就醫施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，咬人鼬獾經家畜疾病防治所送往行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，為狂犬病陽性，家畜所呼籲，民眾務必為家中飼養犬貓注射狂犬病疫苗，違者最高開罰15萬。

家畜所指出，根據相關研究鼬獾狂犬病發生熱區，民眾被咬機會大，為防範鼬獾等野生動物跨物種將狂犬病疫情傳播到犬貓，家畜所近年都持續加強犬貓狂犬病預防注射工作。

針對高風險山區犬隻也加強疫苗注射，降低民眾被咬風險，家畜所今年再偕同各鄉鎮市公所、動物醫院及民間動保團體等單位加強辦理，有效阻絕狂犬病在人畜間傳播風險。

嘉義縣家畜疾病防治為防範鼬獾等野生動物跨物種將狂犬病疫情傳播到犬貓，近年持續加強犬貓狂犬病預防注射工作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治為防範鼬獾等野生動物跨物種將狂犬病疫情傳播到犬貓，近年持續加強犬貓狂犬病預防注射工作。圖／嘉義縣政府提供

自民國102年發生狂犬病疫情到108年止，共監測犬貓、食肉目野生動物、蝙蝠及其他野生動物共9823件，僅1例遭鼬獾咬傷的幼犬、1例錢鼠、7例白鼻心及805例鼬獾確診感染狂犬病，疫情仍侷限在野生動物鼬獾為主。

統計102年至今，共有91人被野生食肉目動物抓咬傷，其中69件抓咬傷人案的鼬獾確診狂犬病，108年度嘉縣送驗的鼬獾等野生動物檢體共計37件，其中5件驗出鼬獾狂犬病陽性反應，陽性案例分別位在梅山鄉2例、竹崎鄉1例、番路鄉1例及中埔鄉1例，阿里山鄉在107年度也有檢出1例鼬獾陽性案例，109年則新增竹崎鄉1例。

嘉義縣政府呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，請立即通報所在地的鄉鎮市公所，或家畜所做即時處置。請民眾務必遵守「二不一要」原則，切記不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)。

民眾應每年主動帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，如未依規定每年攜帶家中犬貓施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

嘉義縣政府接獲通報，1名山區民眾在住家附近突遭1隻鼬獾咬傷，咬人鼬獾經檢驗，為狂犬病陽性，家畜所呼籲，民眾務必每年為家中飼養犬貓注射狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府接獲通報，1名山區民眾在住家附近突遭1隻鼬獾咬傷，咬人鼬獾經檢驗，為狂犬病陽性，家畜所呼籲，民眾務必每年為家中飼養犬貓注射狂犬病疫苗。圖／嘉義縣政府提供

疫苗 狂犬病

延伸閱讀

新冠肺炎延燒 泰國非政府組織籲關野生動物市場

遇到野生動物 做好「三不原則」不怕被傳染

絕育犬貓被棄養 未剪耳白挨刀

貓狗獨留車內 北市最高罰萬元

相關新聞

新冠肺炎衝擊運輸業 228連假雙鐵、離島機票還有位

明天就是228連假，新冠肺炎難免衝擊運輸業訂票狀況。台鐵說，此次連假不同於以往「秒殺」，開賣當天台北往返花蓮都還有座位。...

鄭明典：宜蘭的那一震 震出新舊分級之差

中央氣象局今年元月起實施新的震度分級，副局長鄭明典說，從2月25日宜蘭大同鄉規模5的地震報告，就可以知道8級成為10級的...

北市推自駕巴士 5月開放道路測試 最快9月供試乘

北市府與台灣智慧駕駛公司合作，今天宣布信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫啟動，預計本月起花3個月做車輛、軟體及偵測...

台北101防疫升級 民眾入場需量體溫、商場全場全日換氣

隨著新冠肺炎持續延燒，今起中央疫情指揮中心提升一級開設，台北101於228凌晨起率先升級防疫管理，全館防疫針對三大重點「...

疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

全台血液庫存量告急，今(2/27)王品集團執行長李森斌將帶領西堤牛排30位夥伴，一起挽袖捐血，為2/28、2/29捐血公...

東北風影響高雄市空品差6測站紅害 29日有望轉好

昨夜起受東北風增強影響，高雄以北地區空氣汙染出現堆積情形，並順著東北風南下，高雄市空氣品質從今天凌晨起開始惡化，至7時許...

全台最美「綠美丘藝術市集Ⅲ」二二八起登入台北東區

為讓民眾有不同的商圈遊逛體驗，台北市商業處與台北市東區商圈發展協會共同合作辦理「綠美丘 Midori Art Marke...

電商賣農產非萬靈丹 學者建議促銷更多元

農產品消費急凍，農委會急找44家電商合作，補助電商推出買500送50促銷活動賣農產。學者認為，找電商對銷售有幫助，但效果...

宅經濟正夯 農委會揪電商平台賣農產買500送50

看中宅經濟正夯，農委會結合國內44家電商產品，即日起到6月30日，推出消費者買500送50的促銷活動，消費者不出門，也能...

台中榮總整合照護194心衰竭患者 再入院死亡率大幅下降

心臟衰竭俗稱「心臟無力」，傳統心臟衰竭半年再入院率50%，一年死亡率20%。194名心臟衰竭住院患者，出院後接受台中榮總...

228連假壅塞有交通快打 蘇花改催龜速車提速

228連假明天登場，宜蘭縣政府警察局今天指出，警局預估動員1900人次警民力，在蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路...

疫情造成損失觀光業大補帖 即起受理申請

新冠肺炎疫情重創觀光產業，交通部觀光局今天公布配合防疫提早離境陸團損失丶出入境團取消補助丶入境旅行社的觀光團修學旅行及郵...

熱門新聞

航空業新突破！紐西蘭航空發布：「經濟艙也能全平躺」

全聯將開賣台糖75%防疫酒精 酒精擦隨身包也追加補貨了

全聯228連假推優惠 咖啡、冰品、湯底、線上購皆享好康

低調賺大錢？網點名「3大行業」：出門開BMW

好市多驚見「檳榔量販包」 真相曝光網狂推：香甜又好吃

產線增20多條 全台口罩日產600萬片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。