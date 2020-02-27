台中榮總整合照護194心衰竭患者 再入院死亡率大幅下降

心臟衰竭俗稱「心臟無力」，傳統心臟衰竭半年再入院率50%，一年死亡率20%。194名心臟衰竭住院患者，出院後接受台中榮總心臟衰竭治療團隊6個月整合性照護，返家後配合自我照護，藥師藥物衛教、營養師的飲食注意事項、復健師指導心肺運動，以及個管師生活衛教，半年再入院率下降到1.5%。一年死亡率下降至2.9%。

台中榮總心衰竭科主任黃金隆說，正常人左心搏出分率約為50%-70%，台中榮總有194名心臟衰竭住院、左心搏出分率小於40%患者，最小27歲，最年長94歲，其中男性多達142人，從前年3月到去年底，接受台中榮總心臟衰竭急性後期整合性照護6個月，在半年再入院率、一年死亡率都明顯下降。

黃金隆指出，心臟衰竭5年死亡率近五成，危險因子包括流感、腺病毒等感染導致心肌炎，或毒素例如酒精、毒品、化療等曝觸，另有三高、腎臟疾病、過度肥胖、心肌梗塞、心臟病末期結果等。早期患者以藥物、植入性電子儀器，若是搭配良好自我照護，回診時「繳交回家作業」，擁有良好的生活品質、降低總住院的天數不再遙不可及。

94歲爺爺因心肌梗塞出現心臟衰竭，左心搏出分率為30%，經接受藥物治療順利出院，返家自我照護，他在家人的協助下除口服藥物治療外，體重的測量、血壓的紀錄、尿量的監測，每次回診，爺爺繳交「家庭作業」，讓個管師可以針對居家生活是否需要作調整，也是醫師否作調整用藥的重要來源評估項目。