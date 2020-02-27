北市推自駕巴士 5月開放道路測試 最快9月供試乘

北市府與台灣智慧駕駛公司合作，今天宣布信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫啟動，預計本月起花3個月做車輛、軟體及偵測設備前置整備後，今年5月利用凌晨0時30分到2時30分，投入2款共3輛無人自駕巴士，於信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道上進行測試，最快9月供民眾試乘。

北市府為補足夜間公共運輸缺口，去年與台灣智駕公司簽訂合作意向書，由台灣智駕向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫，申請在信義路測試自駕巴士，本月18日經經濟部公告核准通過，啟動為期1年三階段的實驗。

北市府今天宣布信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫啟動，預計5月利用凌晨0時30分到2時30分，投入3輛無人自駕巴士測試，最快9月供民眾試乘。記者翁浩然／攝影

交通局運輸資訊科長鍾惠存表示，台北市2017年在信義路曾進行過自駕巴士測試，當時是封閉場域，自駕車沒法辨識紅綠燈；今年計畫將是開放場域，區間各路口都開放一般車輛通行，並在光復南路、敦化南路一段等2處路口設置偵測裝置進一步測試自駕巴士通過路口的對闖紅燈行人與車輛的反應能力。

台灣智駕公司執行長沈大維表示，自駕巴士主要透過影像等偵測辨識系統運行，由電動馬達驅動，也可遠端遙控，路口測試包含辨識號誌、橫向來車偵測等項目，另也會測試，偵測辨識系統在對向車道有強光、夜間光源不足時，能否不受影響；這次會導入4公尺長小巴1輛、6米長中巴2輛進行測試，小巴可坐9人，中巴則有12個座位，22個站位，共可乘載34人。

北市府今天宣布信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫啟動，預計5月利用凌晨0時30分到2時30分，投入2款共3輛無人自駕巴士測試。圖／交通局提供

鍾惠存說，第一階段為預計3個月內建置高精地圖、路口偵測設施、充電站、路側安全告示牌等前置準備；第二階段預計5月開始乘載測試人員，實驗自駕系統上路運行時可能面臨的各種情境與反應狀況；第三階段則會根據第二階段測試結果，逐步開放夜間載客測試，最快9月可讓民眾體驗試乘。

鍾惠存說，自駕巴士最高時速可達40公里，會先以10到15公里進行測試，並有隨車人員監控輔助；自駕巴士於信義路測試路段兩端改由人工操控繞行一般道路後，再回到公車專用道；初期利用凌晨0時30分到2時30分測試，會視情況逐步調整行駛速度與測試時間；充電站則會設置在松德行政大樓。

交通局也指出，台灣智駕公司是國內新創公司，該計畫協作成員包含創奕能源、奕兆綠能、興創知能、資拓宏宇、英研智能移動及大都會客運，是國內少數100%系統自主研發並擁有近七成硬體國產自製率的自駕車團隊。