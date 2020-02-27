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228連假壅塞有交通快打 蘇花改催龜速車提速

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
228連假明天登場，宜蘭縣警察局預估動員1900人次警民力，加強交通疏導，並編排交通快打警力，如遇臨時性交通壅塞，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車。圖／宜蘭縣警察局提供
228連假明天登場，宜蘭縣警察局預估動員1900人次警民力，加強交通疏導，並編排交通快打警力，如遇臨時性交通壅塞，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車。圖／宜蘭縣警察局提供

228連假明天登場，宜蘭縣政府警察局今天指出，警局預估動員1900人次警民力，在蘇花改、國5交流道、風景區周邊及市區道路等重點路段，派員加強交通疏導，並編排交通快打警力，如遇臨時性交通壅塞，針對壅塞路段即時反應、快速到達，以維護用路人行車。

同時，蘇花改全線通車，即首遇春節連假，警方發現，有部分駕駛人因不熟悉蘇花改路段狀況，出現行車緩慢及拉大行車間距等情形，尤其是總長12.6公里的蘇花改B段觀音及谷風隧道。

為避免龜速行駛，造成車流回堵，警方表示，隧道速限皆為60公里，為維護車流順暢，請駕駛人在速限容許範圍內儘量提升車速，並保持適當間距。

宜蘭縣警察局表示，228連假自2月28日起至3月1日，依據高速公路局預估，國道5號首兩日7點到下午3點南港系統至坪林南向路段，後兩日中午12點到晚上10點頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間比平常增加5至7倍，建議民眾如前往宜花東旅遊可多搭乘公共運輸工具。

另外，警方提醒，為利道路交通安全及民眾行車順暢，如發生無人受傷僅財損事故，雙方當事人拍照並確認無誤後，應立即將車輛移置道路兩側不妨礙交通處所，避免車流回堵與壅塞。

警方建議，連假出遊時可多收聽警廣，警察局將隨時插播最新路況，協助用路人預先規畫行程，如遇壅塞仍應配合員警指揮依序行駛，互相禮讓，避免發生事故。

連假 蘇花改

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