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蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

疫情造成損失觀光業大補帖 即起受理申請

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

新冠肺炎疫情重創觀光產業，交通部觀光局今天公布配合防疫提早離境陸團損失丶出入境團取消補助丶入境旅行社的觀光團修學旅行及郵輪補貼等五項要求，即日起受理業者申請，總經費共29億元。

觀光局長周永暉表示，已經完成紓困方案法制作業，今起受理業者申請，未來也會同歩委請旅行公會全聯會於北丶中丶南丶東分別舉辦紓困及振興措施旅行業者說明會，觀光局將免費提供台北旅服中心及高雄旅服中心，供各旅行業公協會使用。

觀光業者日前召開記者會指出，1月24日至3月底疫情已造成產業1200億損失，並要求政府必須協助相關損失補助。

觀光局指出，配合防疫提早離境陸團損失丶出入境團取消補助丶入境旅行社的觀光團修學旅行及郵輪補貼，以及擴大觀光產業融資與交通部核頒觀光旅遊業人才培訓方案等即日起公告開始申請，五項補貼總經費共29億元。

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