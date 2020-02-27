疫情造成損失觀光業大補帖 即起受理申請

2020年新冠肺炎疫情在全球大爆發，面對此一新興傳染疾病來襲，台灣也無法倖免，疫情持續在世界各國蔓延，也更為嚴峻。台灣刻正如火如荼進行全民防疫大作戰，在飲食生活、環境衛生管理、運動等方面，您是採取什麼做法來對抗新冠病毒威脅？請分享並寫下您所採行的方法。

2020-02-27 00:29