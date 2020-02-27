228連假大眾運輸售票慘 開學加出遊國道恐更塞

明天就是228連假，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾不敢搭乘大眾運輸。客運業者指出，今年售票狀況奇差，截至今天上午，整體僅賣出近六成，跟以往一票難求差異很大。今年民眾不敢搭乘大眾運輸，加上連假結束後是大專院校的開學日，也可能讓國道更塞。

今天中午過後到明天連假第一天，通常是疏運尖峰期。國光客運表示，今天整體228售票狀況大概平均只賣出六成，跟以往連假期間一定是客滿、尖峰時段要開加班車差異很大。業務經理陳靖宜表示，中長程北高線、北屏線、北南線的影響最大，這次尖峰時段也只賣出六成多。

和欣客運總經理室主任王祖明表示，以往連假前一天就是尖峰時段，通常所有座位都售光，這次連假整體平均卻只賣了五、六成。基本上整體路線售票率都下降了，民眾若到現場買票仍有位置。

根據高速公路局預估今年228連假最塞是連假首日，國道雙向交通量有114百萬車公里，約為平時的1.3倍。民眾如果減少搭乘大眾運輸的意願，會不會造成國道更塞，高速公路局交通管理組組長卓明君表示，這個部分還要觀察，因為民眾也可能減少出門的意願，倒是今年大專院校在3月2日開始陸續開學，也可能使得在228連假期間增加返校的車流，請民眾出門時多注意交通資訊。