新冠肺炎衝擊運輸業 228連假雙鐵、離島機票還有位

明天就是228連假，新冠肺炎難免衝擊運輸業訂票狀況。台鐵說，此次連假不同於以往「秒殺」，開賣當天台北往返花蓮都還有座位。高鐵則低調表示，疫情對於交通運輸業造成一定程度衝擊。

2月27日起至3月2日五天，台鐵全線加開各級列車總計134班。台鐵局說，檢視目前的訂票狀況後，今天中午過後一直到晚上，以及收假日3月1日全天長途尖峰段自強號客滿，其餘時段都還有零星座位，實名制車票也是如此。

不過台鐵局說，雖然此次連假不如以往在第一時間完全秒殺，但截至今天，各尖峰班次陸續售完，推估與中央疫情指揮中心接連提升國外旅遊警示有關，原預計出國的民眾，轉到國內旅遊。

高鐵自2月27日至3月2日期間則加開110班次列車，經查售票狀況，發現截至今天，僅今天下午後的南下列車、明天中午前南下列車和3月1日上午後北上列車接近全滿，其餘都還有位子。

至於疫情有無衝擊訂票，高鐵僅表示對交通運輸及觀光產業均造成一定程度之衝擊，高鐵會積極配合政府防疫措施，定期針對車廂及列車加強消毒。列車服務人員也全程配戴口罩、落實自主健康管理，確保旅客安心搭乘的乘車環境，降低疫情衝擊，惟整體運量之影響程度還有待進一步觀察。

離島機票部分，民航局說，今天馬公、馬祖往本島及3月1日的馬公往本島，訂位率均在九成以上，今天的金門往本島及3月1日的本島往金門，訂位率超過八成，座位相對吃緊。

不過其他時段與航線，民航局說都還有較充足空位，亦會協調航空公司備妥運能，如有需求，會優先加開加班機。