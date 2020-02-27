桃機董座今交接 交部坦言第三航廈修正案還不夠理想

桃園機場公司董事長王明德3月初將屆齡退休，將由民航局長林國顯暫時兼代董事長，今天上午召開董事會，正式交接。不過交通部表示，對於第三航廈的修正計畫，仍未出現令交通部完全滿意的規畫，暫無法報行政院。

王明德有土木、營運管理專才，過去是桃園縣政府工務局長、副縣長、台灣營建研究院院長，也是桃園市副市長，受桃園市長鄭文燦重用。前年桃機董事長曾大仁請辭獲准後，他在前年12月接任桃機董事長，負責桃園機場滑行道、二航廈擴建後續工程、新建三航廈等。

王明德2月17日赴行政院報告第三航廈改善策略，之後行政院批示「不延任」，交通部長林佳龍隨後簽發公文，由林國顯暫代。

對於即將交出棒子，王明德說自己很平靜，機場建設是國家大事，不是一、兩個人就可以完成，要整個國家團隊一起做，投資人也很重要，每個人都有需要扮演的角色。

王明德，雖然心情上很平穩，仍會擔心離開以後，第三航廈會不會做好，是否有更好的解決方式或是合作，希望能夠順利發包出去。他說，林國顯是他的好朋友，人很聰明，還是會幫助他，稍早也跟桃機總經理林祥生通過電話，同樣告知對方，有需要都會給予協助。

王明德還說，交接完就會離開，「做了一年多永遠都是桃機公司的一份子」。相信以自己的經歷，離開後在很多地方還是可以發揮，反而有種從水深火熱中跳出來的感覺，心情變得輕鬆，會先休息。因為之前原本是低血壓，進來桃機以後血壓居高不下，會開始培養運動習慣。

桃機的總經理林祥生也將在董事會中通過繼續延任。林祥生說，今天是第四屆董事會的開始，也是今年第一次董事會，董事約有十餘位，會上除了進行交接典禮，還會針對去年財務做報告，以及討論盈餘撥補案一般例行性內部稽核，預計開到中午12時。

據了解，針對第三航廈問題，交通部前天有召開會議討論。交通部次長祁文中說，這是定期的會議，已經進行第13次，開會是希望桃機趕快把第三航廈修正案提出來。之前要求2月底前要提出，現在還在修改，預計還會再看一次，確定是否符合期待，「還沒有改到可以報行政院」。

祁文中說，原則上簡約設計、採購的策略都會尊重桃機所提計畫，不過桃機應該要說明清楚細節。目前所提計畫還有檢討跟修正空間，也希望外界給桃機一點鼓勵。

三航廈主體工程日前面臨三度流標，林佳龍去年8月要求桃機在半年內提出解決方案，並在不增加預算前提下採簡化設計。桃機公司月中將報告交到交通部，修正建設計畫預計增加經費，連帶相關工程增加後，主體航廈增加96億預算，總計畫增加逾164億，工期延後一年。