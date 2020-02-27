東風加潮濕空氣 氣象主播：連假三天東半部易有陣雨

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋說，今天大台北地區和東北部要留意白天有較明顯的涼意，三天連續假期大致穩定但要留意空氣品質，要注意的是連假最後一天的下半天，會有一波鋒面雲系影響北部和東北部，會有短暫降雨、溫度略降。

賴忠瑋在臉書發文說，由於造成這次東北風增強的冷高壓中心位置較偏北，昨天掠過台灣北方海面的鋒面雲系也偏北，對台灣造成的影響不是很顯著，大家對於天氣系統接近的感受可能也不是太明顯。但今天沒有像昨天那麼晴朗穩定又溫暖，容易有局部短暫陣雨，尤其在大台北地區的東側及東北部，出門要帶外套及雨具。東半部也是雲多偏涼，且有短暫陣雨。

至於西半部的桃園以南，賴忠瑋說，是多雲到晴，相對比較穩定的天氣，要注意的是日夜溫差，高雄及屏東還要注意空氣品質。預計明天起東北風就會逐漸減弱，轉成東北東風到偏東風，天氣又會逐漸好轉。

他指出，明天開始的三天連續假期，除了東半部仍容易有陣雨之外，西半部各地的天氣大致上都是多雲到晴。東半部不穩定的天氣主要是受到偏東風迎風面的影響，明天起東北風轉向成偏東風之後，北部的天氣好轉，反而東部成了主要迎風面，雲量容易增加，加上未來幾天東部外海有相對較潮濕的空氣，要留意不穩定的天氣。

中央氣象局說，今天北台灣高溫明顯降溫，較昨天高溫下降5至7度，約在21至23度，中南部仍有27至29度的高溫，花東約22至24度。中南部日夜溫差較大，請留意溫度變化調整穿著；天氣方面，東半部及大台北地區雲量偏多有局部短暫雨，山區亦有零星降雨，其他地區仍為多雲到晴。

周五至下周日回到舒適、溫暖的天氣，降雨減少。下周一至下周二東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，迎風面北部及東半部地區降雨機率提高。