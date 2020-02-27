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憂釀武漢肺炎群聚 3大醫學會盼大型活動停辦

中央社 / 台北27日電

憂心武漢肺炎容易傳播，台灣公衛學會和2大醫學會聯合呼籲，大型活動的環境與人流複雜，管控不易，應考量疫情停辦，避免大規模群聚感染事件發生。

台灣公共衛生學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會26日發出聯合聲明指出，COVID-19（武漢肺炎）疫情當前，台灣在醫護公衛防疫人員同心協力下，感染確診人數目前低於鄰近國家，但防疫如作戰，稍有不慎可能全盤皆輸。

聲明指出，為保存醫療能量，限制醫護人員除核准外暫停出國，政府及許多民間單位也自發停辦大型活動，盡量阻斷多人群聚感染的可能性。

近日「南韓新天地教會」集會引發群聚感染，短短幾天內南韓確診新冠肺炎病例暴增，目前為中國以外確診數最高的國家，嚴重威脅南韓防疫網；「武漢萬家宴」上萬人戶外聚餐活動發展為嚴重群聚感染事件，事後武漢市乃至湖北省封城，影響人民生活安全甚鉅，都是不可忽視的前車之鑑。

聲明指出，武漢肺炎病毒在群聚空間內具高度傳播力，部分潛在感染者雖未出現發燒症狀也能傳染他人，更難防範。特別大型群聚活動有人群頻繁密集接觸、共同飲食、廁所等衛生設施取得不易，甚至只能提供流動廁所給民眾使用，洗手的難度也隨之提升，大幅提高近距離接觸感染的風險。

再加上活動參與人員涵蓋極廣，活動參加者與其所有可能的接觸者、活動及動線管控人員與周圍商家，一旦發生百人以上的群聚感染，除導致現有醫護防疫人力更加緊繃外，現行防疫體系的能量也將面臨險峻挑戰。

台灣公共衛生學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會共同呼籲，各大型活動主辦方謹慎評估，尊重專家學者的防疫建議，畢竟大型活動環境與人流複雜，管控不易，應考量疫情予以停辦，避免大規模群聚感染事件在台灣發生，共同維護台灣民眾的生命安全。

新冠肺炎 疫情 醫護人員

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