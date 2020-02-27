吳德榮：今北台灣濕涼 明起暖氣團陪你過連假

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日東北季風南下，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，北台灣白天也轉涼。不過明天起的228連假受暖氣團影響，各地晴朗微熱。

吳德榮表示，今各地雲量增多、迎風面有局部短暫雨。因雲多、風大，輻射冷卻減弱，最低氣溫反而比昨天清晨回升。今天迎風面雲量增多，除了北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側也偶有飄零星小雨的機率。

氣溫方面，吳德榮說，北台灣高溫降、白天轉涼，低溫不降；背風面則幾乎不受影響，為多雲時晴，白天高溫略降、仍舒適。各地氣溫：北部16至23度、中部17至26度、南部19至28度、東部18至26度。明天至下周日（3月1日）受暖氣團影響，各地晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；白天微熱，高溫約在29至31度，早晚涼。

吳德榮指出，下周日晚、下周一的清晨另一波東北季風扺達，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多，天氣轉涼。下周二（3日）有短暫空檔；下周三（4日）起冷空氣南下，氣溫下降、水氣增多，北台灣轉成又濕又冷的天氣，降雨也更明顯。不過這是期末的模擬，濕冷空氣的等級為何、影響多久，都需再觀察。

中央氣象局說，今天北台灣高溫明顯降溫，較昨天高溫下降5至7度，約在21至23度，中南部仍有27至29度的高溫，花東約22至24度。中南部日夜溫差較大，請留意溫度變化調整穿著；天氣方面，東半部及大台北地區雲量偏多有局部短暫雨，山區亦有零星降雨，其他地區仍為多雲到晴。

周五至下周日回到舒適、溫暖的天氣，降雨減少。下周一至下周二東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，迎風面北部及東半部地區降雨機率提高。